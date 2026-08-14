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Ovako Omiš izgleda jutros: Sve je spaljeno, ostali su samo crni obronci i izgoreni automobili

Jutro nakon jednog od najtežih požara koji su posljednjih godina pogodili omiško područje otkrilo je razmjere štete. Na potezu od Lokve Rogoznice prema Omišu ostali su hektari spaljenog raslinja, nagorjele kuće, uništeni automobili i brodice
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Ovako Omiš izgleda jutros: Sve je spaljeno, ostali su samo crni obronci i izgoreni automobili
Šteta je velika. Prema informacijama objavljenima rano ujutro, izgorjele su kuće, automobili i brodice, dok je Hitna pomoć zbrinjavala ozlijeđene. | Foto: Čitatelj 24sata
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Šteta je velika. Prema informacijama objavljenima rano ujutro, izgorjele su kuće, automobili i brodice, dok je Hitna pomoć zbrinjavala ozlijeđene. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 17

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