Ovako Omiš izgleda jutros: Sve je spaljeno, ostali su samo crni obronci i izgoreni automobili

Jutro nakon jednog od najtežih požara koji su posljednjih godina pogodili omiško područje otkrilo je razmjere štete. Na potezu od Lokve Rogoznice prema Omišu ostali su hektari spaljenog raslinja, nagorjele kuće, uništeni automobili i brodice
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Šteta je velika. Prema informacijama objavljenima rano ujutro, izgorjele su kuće, automobili i brodice, dok je Hitna pomoć zbrinjavala ozlijeđene.
| Foto: Čitatelj 24sata
Šteta je velika. Prema informacijama objavljenima rano ujutro, izgorjele su kuće, automobili i brodice, dok je Hitna pomoć zbrinjavala ozlijeđene. |
Foto: Čitatelj 24sata
Šteta je velika. Prema informacijama objavljenima rano ujutro, izgorjele su kuće, automobili i brodice, dok je Hitna pomoć zbrinjavala ozlijeđene.
| Foto: Čitatelj 24sata
Vatra je najprije zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, ali se zbog snažnog vjetra vrlo brzo proširila prema naseljenom području.
| Foto: Čitatelj 24sata
Na potezu od Lokve Rogoznice prema Omišu ostali su hektari spaljenog raslinja, nagorjele kuće, uništeni automobili i brodice, a fotografije snimljene nakon svitanja pokazuju potpuno opustošene dijelove krajolika.
| Foto: Čitatelj 24sata
Jutro nakon jednog od najtežih požara koji su posljednjih godina pogodili omiško područje otkrilo je razmjere štete
| Foto: Čitatelj 24sata
U jednom trenutku ugrožene su kuće i stanovništvo, zbog čega je organizirana evakuacija dijela ljudi.
| Foto: Čitatelj 24sata
Posebno potresno izgledaju prizori snimljeni jutros na području Omiša.
| Foto: Čitatelj 24sata
Ondje gdje je samo nekoliko sati ranije buktjela vatra sada su ostali crni obronci, spaljeno raslinje i tragovi požara uz prometnice i kuće
| Foto: Čitatelj 24sata
Vatrogasci su se s vatrom borili tijekom cijele noći.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL