Dijete preminulo kraj Buzeta, policija objavila nove detalje

Policija je objavila nove detalje tragedije kod Buzeta i nesreće u kojoj je nastradalo 13-godišnje dijete. Kako navode, dijete je upravljalo neregistriranim motociklom, bez vozačke dozvole i zaštitne kacige.

- Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja - navode iz policije.

Dijete je preminulo u nedjelju. Na teren je izašao tim Hitne medicinske pomoći iz Buzeta.

- Dojava je stigla oko 6.05 sati ujutro, kako djetetu nije dobro. T1 tim iz Buzeta stigao je kroz nekoliko minuta na lokaciju. Pokušali su reanimirati dijete, ali mu nažalost nije bilo spasa - rekla nam je dr. Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Vijest o smrti dječaka pogodila je cijelu zajednicu. U Buzetu danas gotovo da nema osobe koja nije zastala nakon što je čula što se dogodilo. Mnogi se poznaju, dijele svakodnevicu, a ovakve tragedije ostavljaju neizbrisiv trag u maloj sredini. Više o tome pročitajte ovdje.