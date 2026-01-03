Dijete se bori za život nakon tragične prometne u Novskoj, vozač je na mjestu preminuo

Muškarac (56) smrtno je stradao u prometnoj nesreći na području Novske u petak oko 17.40 sati u mjestu Jazavica. Nije vozio sredinom trake, a kad je ušao u zavoj, sletio je van ceste i udario u betonski kolni ulaz, piše sisačko-moslavačka policija.

Na mjestu događaja vozač je smrtno stradao, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

Putnici u autu bili su mladić (22), djevojka (20) i njihovo dijete kojima je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Nova Gradiška gdje su 22-godišnjaku utvrdili lakše tjelesne ozljede, 20-godišnjakinji teške tjelesne ozljede, dok je dijete prevezeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagreb gdje su utvrdili teške tjelesne ozljede opasne po život.

Očevid na mjestu obavili su policijski službenici u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Automobil su privremeno oduzeli, dok je odjeća 22-godišnjeg putnika i preminulog vozača izuzeta poradi mogućeg vještačenja.

Policija će nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje svih okolnosti nastanka prometne nesreće te utvrđivanja potencijalne odgovornosti roditelja vezano za korištenje dječje sjedalice.