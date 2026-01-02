Obavijesti

News

TEŠKA NESREĆA

Tragedija kod Novske: Vozač izletio u kanal i poginuo, troje ljudi iz auta završilo u bolnici

Piše Marta Divjak,
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Za upravljačem automobila nalazio se 56-godišnji muškarac koji je od siline udarca na mjestu preminuo

Jedan čovjek je smrtno stradao, dok je još troje ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Jazavica kod Novske.

Do tragedije je došlo oko 17.40 sati kada je osobni automobil, iz zasad neutvrđenih razloga, sletio s kolnika u odvodni kanal. Za upravljačem automobila nalazio se 56-godišnji muškarac koji je od siline udarca na mjestu preminuo.

- Tjelo je prevezeno na obdukciju, dok su tri putnika koja su se nalazila s njim u vozilu hitno prevezena u najbližu bolnicu - priopćili su iz policije.

