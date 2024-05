Dijete škarama ubolo drugo dijete u obraz, roditelji bijesni: 'Ovo nije prvi incident u domu'

Nakon što je prošle godine javnost imala priliku čuti slučajno snimljeni incident u jednom centru za napuštenu i nezbrinutu djecu na istoku Hrvatske, kad je jedna od odgojiteljica najmlađe skupine djece neprimjereno vikala i psovala ih, zbog čega su oni jako plakali i vrištali, čini se da se u tom domu ponovno dogodio nemili incident. Naime, kako doznajemo iz nekoliko izvora, krajem proteklog mjeseca jedno je dijete ozlijeđeno škarama tijekom održavanja kreativne radionice u grupi, nakon čega je završilo na Hitnom prijemu na šivanju otvorene rane na licu neposredno ispod oka.

Situacija nije bila nimalo bezazlena jer je dijete vrlo lako moglo ostati bez oka, a navodno se radilo o velikim metalnim škarama koje nisu prilagođene djeci i radionicama na kojima sudjeluju mala djeca, od 4 do 6 godina. Ozlijeđeno dijete ima pet godina, a neslužbeno smo doznali i da centar nije roditelje odmah obavijestio o incidentu, nego su oni to saznali nekoliko dana poslije, kad su došli djetetu u posjet.

Banja Luka: Željka Cvijanović posjetila štićenike Doma za djecu i omladinu bez roditeljske skrbi | Foto: Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages/PIXSELL

- Tijekom provođenja aktivnosti slobodnog vremena, kreativne radionice s djecom, jedno je dijete dječjim škarama nehotice slučajno ozlijedilo drugo dijete, a s djecom su u tom trenutku bile odgojiteljice. Dijete je u pratnji odgojiteljice i medicinske sestre odmah odvedeno liječniku, rana je sanirana i dijete se vratilo u Centar te su nakon toga provedeni svi kontrolni pregledi sukladno uputama liječnika. Radi se o manjoj ozljedi koja je uredno zarasla i više nema indikacija za daljnje liječenje - odgovorili su nam iz doma gdje se odvio nemili incident. Dodali su kako su o događaju obavijestili nadležni Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kao i majku djeteta. Ističu kako su dužni prijaviti nadležnim službama sve događaje u ustanovi koji zahtijevaju posebnu pozornost djelatnika ili predstavljaju odstupanje od svakodnevne rutine.

No za događaj od protekle godine, kad je odgojiteljica, pred svojom kolegicom, psovala djeci, govorila im pogrdne riječi i vrijeđala ih da su glupi, da će biti kažnjeni ako je ne poslušaju, centar je reagirao tek kad su roditelji djece smještene u domu slučajno snimili to odgojiteljičino "divljanje" i to objavili u medijima. Naime, oni su nazvali na telefon u centar kako bi se raspitali o djeci, netko od djece je vjerojatno dignuo slušalicu i ostavilo otvorenu liniju, da bi potom roditelji s druge strane "žice" čuli sve što se događalo u sobi s djecom pa sve snimili mobitelom. Snimka je bila uznemirujuća, posebice i stoga što je riječ o odgojiteljici koja ima 59 godina i koja već dulje radi taj posao. Nakon toga je u centar na istoku Hrvatske poslan nadzor, odgojiteljica je prvo udaljena s dužnosti, a potom je i dobila otkaz. Općinsko državno odvjetništvo teretilo ju je za kazneno djelo povrede djetetovih prava. Hoće li i ovoga puta odgojitelji centra biti sankcionirani zbog propusta u vođenju radionice, ako se doista ustanovi da djeca koriste velike škare za igranje, ostaje vidjeti. U međuvremenu, u Općinsko državno odvjetništvo stigla je i privatna prijava u vidu tužbe zbog ozljede djeteta, pa će sad vjerojatno biti pokrenuta i istraga.