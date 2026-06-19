Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s bicikla u Podvožiću

U prometnoj nesreći u naselju Podvožić, općina Barilović, teško je ozlijeđeno dijete koje je se biciklom kretalo kolnikom.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 17 sati kada je dijete, koje se biciklom kretalo županijskom cestom ŽC-3185 na način koji umanjuje stabilnost vozila, izgubilo nadzor nad biciklom, udarilo u rubni kamen i palo na kolnik.

Za vrijeme vožnje bicikla dijete je koristilo zaštitnu kacigu.

Izvješće o događaju bit će proslijeđeno nadležnom državnom odvjetništvu.

