Nesreća se dogodila u četvrtak oko 17 sati kada je dijete zgubilo nadzor nad biciklom, udarilo u rubni kamen i palo na kolnik
IZGUBIO NADZOR
Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s bicikla u Podvožiću
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U prometnoj nesreći u naselju Podvožić, općina Barilović, teško je ozlijeđeno dijete koje je se biciklom kretalo kolnikom.
Nesreća se dogodila u četvrtak oko 17 sati kada je dijete, koje se biciklom kretalo županijskom cestom ŽC-3185 na način koji umanjuje stabilnost vozila, izgubilo nadzor nad biciklom, udarilo u rubni kamen i palo na kolnik.
Za vrijeme vožnje bicikla dijete je koristilo zaštitnu kacigu.
Izvješće o događaju bit će proslijeđeno nadležnom državnom odvjetništvu.
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