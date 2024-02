Dijete u vrtiću u Kravarskom progutalo lužinu, oporavlja se u bolnici: 'Počelo je jesti, odmara'

Još sam u bolnici s djetetom. Ovo je samo kap koja je prelila čašu, a osnivačica je dala nepotpune informacije. Nije čistačica toliko kriva koliko odgojiteljica koja je zadužena za njih, a nemarnog je i neodgovornog odnosa prema toj djeci i svom poslu, kazala je potresena majka djeteta koje je u srijedu u vrtiću progutalo sredstvo za čišćenje.

Šaptala je kako ne bi probudila usnulu bebu.

- Ne želim da se više ikome dogodi ovo što se dogodilo našem djetetu - tiho je dodala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... 05:24 Dijete progutalo sredstvo za čišćenje i završilo u bolnici | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, dijete od godinu i sedam mjeseci završilo je u bolnici s oštećenjem sluznice nakon što je opasno sredstvo progutalo u Dječjem vrtiću u Kravarskom. Sreća u nesreći je da je dijete dobro i da, prema svemu sudeći, neće imati trajnih posljedica.

Što je i kako pošlo krivo, pojasnila je Karmen Pavlic, šokirana osnivačica ovog vrtića s više područnih objekata.

- Sve nas je dosta pogodila ova situacija. Čistačica nije postupila prema pravilima struke, nakon što je sredstvima za čišćenje tretirala površine, nije ih dobro obrisala i isprala. Dijete je ručicama dotaknulo površinu i stavilo ih u usta. Počelo je vriskati i plakati te je odgojiteljica primijetila crvenilo. Odmah je djetetu isprala usta vodom, priskočili su i drugi djelatnici te smo obavijestili roditelje - kaže Pavlic.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Napominje da čistačica nije ni trebala čistiti dok su djeca ondje, što je ona dobro znala. Zbog teže povrede radnog odnosa kontaktirali su odvjetnika. Dodaje da su u kontaktu s majkom od koje su saznali da je dijete bolje te da je u četvrtak počelo jesti, što je dan ranije odbijalo.

Događaj je komentirala i ravnateljica vrtića Ida Jakolić, koja je kazala da je cijeli događaj jedna jako stresna situacija za sve njih.

- Svima je najvažnije i na prvom mjestu dobrobit djeteta i da je dijete u redu. Sve kolegice su potresene, no tu su. Imale su dobru prvu reakciju, zaštitile su interes djeteta i odmah su kontaktirale roditelje. Nikome ovo nije jednostavno, no nama svima najvažnije je to dijete. Ostala djeca nisu ništa primijetila. Sva djeca su u vrtiću i dalje, roditelji pružaju podršku kako odgajateljici tako i spremačici koja je pogriješila. Samo sredstvo je bilo isprano, ali ne dovoljno dobro - kazala je ravnateljica Jakolić. Otkrila je da u objektu u Kravarskom imaju tri odgojne skupine s kojima radi šest odgajateljica, spremačica, stručni tim i zdravstveni voditelj, a djece je 60.

Načelnik Općine Kravarsko, Vlado Kolarec, priznaje da u vrtiću ima mnogo korisnika te da su počeli s 30 djece, a sad ih je već dvostruko.

- Sve je teže naći kvalitetne djelatnike za rad u vrtiću. Cijena vrtića ista je kao u Velikoj Gorici i niža nego u Zagrebu iako smo mala općina. Pokušavamo osigurati još 300 kvadrata dodatnog prostora za vrtić - kaže Kolarec.

Dr. Dino Kramer, voditelj hitnog pedijatrijskog prijema u KBC-u Sestre milosrdnice, kazao nam je da su najčešće situacije u kojima sredstva za čišćenje djeluju iritacijski na kožu ili sluznicu, od usne šupljine pa naniže, ovisno o tomu je li dijete progutalo sredstvo. Jednako tako može stradati i sluznica očiju, a prva pomoć je ispiranje običnom vodom.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Djetetu ne treba dati da pije vodu, osobito ako je progutalo sredstvo i povraća, a u svim slučajevima treba se javiti liječniku - kaže dr. Kramer.

Da je iznimno važno da liječnici znaju o kojem je sredstvu riječ, ističe ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj, prof. dr. Goran Roić. Preporučuje da se opasne tvari drže ili dovoljno visoko da djeca ne mogu do njih ili pod ključem.

- Ako dođe do trovanja, odmah nazovite Hitnu, pri čemu bi bilo poželjno da imate originalno pakiranje proizvoda kako bi se što brže utvrdilo o kakvoj je štetnoj tvari riječ - kaže prof. dr. Roić.

