Obavijesti

News

Komentari 2
TEŠKE OZLJEDE

Dijete u Zagorju palo pri izlasku iz školskog busa: Vozač mu prešao preko noge i pobjegao!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Policija

U petak, 13. ožujka 2026. godine, dovršeno je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je u srijedu, 11. ožujka 2026. godine, u Dubrovčanu došlo do prometne nesreću u kojoj je dijete, rođeno 2013. godine, zadobilo teške tjelesne ozlijede, javlja Policijska uprava krapinsko-zagorska. 

Kako navode, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je srijedu, 11. ožujka 2026. godine, oko 14,20 sati, u Dubrovčanu, prilikom izlaska djece iz školskog autobusa, vozač autobusa, 61-godišnji hrvatski državljanin, krenuo vozilom prema naprijed prije nego što je dijete u potpunosti izašlo iz autobusa. Uslijed kretanja vozila dijete je izgubilo ravnotežu i palo na šljunčano proširenje te mu je zadnji desni kotač autobusa prešao preko noge. Vozač je autobusom nastavio vožnju.

Vozilom Hitne medicinske pomoći dijete je prevezeno u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede te je zadržano na daljnjem liječenju.

Zbog počinjenog kaznenog djela "izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu" iz članka 227. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona protiv 61-godišnjeg vozača autobusa bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu, a zbog počinjenog prekršaja napuštanja mjesta prometne nesreće, odnosno članka 175. stavak 1. točka 1. i 3., Zakona o sigurnosti prometa bit će podnijet i optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026