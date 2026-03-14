Dijete u Zagorju palo pri izlasku iz školskog busa: Vozač mu prešao preko noge i pobjegao!

U petak, 13. ožujka 2026. godine, dovršeno je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je u srijedu, 11. ožujka 2026. godine, u Dubrovčanu došlo do prometne nesreću u kojoj je dijete, rođeno 2013. godine, zadobilo teške tjelesne ozlijede, javlja Policijska uprava krapinsko-zagorska.





Kako navode, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je srijedu, 11. ožujka 2026. godine, oko 14,20 sati, u Dubrovčanu, prilikom izlaska djece iz školskog autobusa, vozač autobusa, 61-godišnji hrvatski državljanin, krenuo vozilom prema naprijed prije nego što je dijete u potpunosti izašlo iz autobusa. Uslijed kretanja vozila dijete je izgubilo ravnotežu i palo na šljunčano proširenje te mu je zadnji desni kotač autobusa prešao preko noge. Vozač je autobusom nastavio vožnju.



Vozilom Hitne medicinske pomoći dijete je prevezeno u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede te je zadržano na daljnjem liječenju.



Zbog počinjenog kaznenog djela "izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu" iz članka 227. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona protiv 61-godišnjeg vozača autobusa bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu, a zbog počinjenog prekršaja napuštanja mjesta prometne nesreće, odnosno članka 175. stavak 1. točka 1. i 3., Zakona o sigurnosti prometa bit će podnijet i optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.