Đikić: 'Drugi val je realnost, ali sada imamo veliku prednost'

- Za sada u Hrvatskoj prva pojava virusa, prvi val je prošao dosta dobro. Kolega Lauc je dobro poentirao, možda u Hrvatskoj nismo nikad ni susreli prvi val kao što je bio u Americi jer smo vrlo ranim epidemiološkim mjerama zaustavili jednu veliku pojavu tog virusa. Imali smo takozvano izravnavanje krivulje. Dogodilo nam se na nekoliko slučajeva proboj virusa u staračke domove, na otoke, na mjesta gdje nam se nije trebalo dogoditi, ali to je sastavni dio borbe s virusom, tako da smo mi u Hrvatskoj prošli gotovo bez prvog vala - kazao je prof.dr.sc. Ivan Đikić za emisiju Zajedno za zdravlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Život naših znanstvenika uz koronu

- A što se tiče drugog vala, on je jedna realnost kod svih virusnih bolesti, ali u isto vrijeme imamo veliku prednost sada. Ja ne očekujem ogromne proboje nečega što nam se dogodilo s gripom s početka prošlog stoljeća, nego očekujem stvarno jednu pravilnu, pametnu borbu protiv nove pojave virusa. Mi znamo da je virus oko nas, jučer je bilo preko 100 000 ljudi zaraženo u svijetu u jednom danu. To vam govori koliko se taj virus brzo širi svim različitim zemljama - od Južne Amerike, Amerike, Rusije, Afrike. U svim tim situacijama imate jako veliki broj virusa. On se opet može vratiti i u Aziju i u Europu tako da moramo biti oprezni. Ali smo sad spremni, imamo puno uspješnije metode testiranja, detektiranja tih virusa, već znamo kako se borimo tako da smo puno spremniji i ne očekujem nekontrolirani drugi val baš što se tiče Hrvatske i Europe - objasnio je Đikić.

Na pitanje koje cjepivo ipak trenutačno daje najbolje rezultate i koje ima najviše izgleda za primjenu kazao je kako je nepotrebno govoriti o kompeticiji i tko ima najviše šanse.

- Za sada svi imaju podjednake šanse. Radi se o 8 kliničkih ispitivanja cjepiva koje su razvijana, 4 u Kini, 3 u Americi, jedan u Velikoj Britaniji. Svi oni pokazuju jedan određeni napredak i svi očekujemo da bilo tko, zajedno ili pojedinačno, stvori prvo cjepivo koje će biti neštetno, koje će biti sigurno za korištenje, a imati dobar imunološki odgovor kod testiranih osoba. Prvenstveno putem neutralizirajućih prototipa tijela kojima će se moći osigurati tzv. kolektivni imunitet kod populacije. Tko god dođe prvi s takvim podacima ili zajedničkim kliničkim ispitivanjima, svijet će biti zahvalan i vjerujem da će to biti velika pomoć u kontroli buduće pojave virusa - istaknuo je Đikić.

On vjeruje da je Imunološki zavod bio jedan od perjanica hrvatske znanosti u istraživanju raznih bolesti, a posebno u proizvodnji kvalitetnih cjepiva.

- Njihova su cjepiva bila korištena po cijelome svijetu. Neophodno u europskoj zajednici bit će da imamo više centara koji će moći stvarati moderna cjepiva. Potrebno je da kroz europsku zajednicu dobijemo sredstva koja ćemo moći iskoristiti da se revitalizira Imunološki zavod, stručnjaka imam u Hrvatskoj- zaključio je Đikić.

Drugi val zaraze bez blokade ekonomije

Vjerojatnost da Europu mimoiđe novi val proboja korona virusa je minimalna, no drugi val zaraze proći će bez blokade ekonomije, piše u subotu Jutarnji list.

"Europu će pogoditi drugi val koronavirusa jer je premalo ljudi steklo imunitet, a samo je pitanje kada i u kojem obimu", upozorila je šefica Europskog centra za kontrolu bolesti Andrea Ammon.

Obistini li se njezina stručna prognoza, ni Hrvatska vrlo vjerojatno neće biti pošteđena. Hrvatski stručnjaci to očekuju te su preliminarni razgovori o pripremama za mogući drugi val već u tijeku, navodi dnevnik.

Dođe li do drugog vala, slažu se sugovornici Jutarnjeg lista, karantena i potpuno zatvaranje ekonomije i društva više neće biti opcija: morat će se uvesti stroge epidemiološke i druge mjere kojima će se epidemija nastojati držati pod kontrolom.

"I dalje se nemojte rukovati, nemojte zaboraviti na fizičku distancu, perite češće ruke, pa čak i u ovom trenutku premda je sada rizik za zarazu mali. Sve je to nužno da bi navike ostale ako nas zadesi drugi val epidemije Covida-19", ističe epidemiolog prof. dr. Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i napominje da se navike teško stječu, a lako zaboravljaju.

Naime, u tijeku je popuštanje vrlo rigoroznih mjera zaštite, poglavito u europskim zemljama, koje su s većim ili manjim uspjehom trebale zaustaviti eksploziju oboljelih i umrlih od Covida-19, no to ne znači da nema "pogleda u budućnost", odnosno priprema da se eventualni drugi val bolesti dočeka spremnije kako se ne bi ponovno zaustavili život i gospodarstvo kao što je to bilo u prvom naletu virusa.

Naravno, "nova" organizacija zaštite tražila bi i snažniji osobni angažman, odnosno snažnije pridržavanje osobnih mjera koje bi osigurale da se bolest ne širi i bez posvemašnje izolacije, ali i spremnost države da se u slučaju potrebe u kratkom vremenu organizira tako da se spriječi snažnije napredovanje bolesti, donosi Jutarnji list.