Hrvatskoj treba 3,6 milijuna doza. Cjepivo protiv korone za 75 kuna stiže nam na proljeće?

Hrvatskoj treba 3,6 milijuna doza. EU nam daje 2,7 milijuna doza. Capak kaže kako je cijena jedne doze u prosjeku 10 eura. Prvo će ga dobiti oni najugroženiji...

<p>Hrvatska je sve bliže broju od 2000 novozaraženih na dan. Naš ugledni liječnik i znanstvenik Dragan Primorac kaže da na cjepivo ne možemo računati prije proljeća. To znači da smo u ovom drugom valu prepušteni sebi i s virusom se moramo boriti distancom, higijenom, maskama... A cjepivo koje Hrvatska čeka, kako je u emisiji Otvoreno rekao Krunoslav Capak, u prosjeku stoji 10 eura (75 kuna). Hrvatskoj treba 3,6 milijuna doza.</p><p>Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak ponovio je da se Hrvatska za kupnju cjepiva, na kojem rade Oxford i AstraZeneca, prijavila putem natječaja koje provodi EU. Tražili su u prvome mahu cjepiva za 1,8 milijuna ljudi, a među prvima će ga dobiti za najugroženije skupine i zdravstveni djelatnici. Otkrio je da će oni koji se žele cijepiti, jer cijepljenje će biti dobrovoljno, morat će uzimati dvije doze, što znači da nam treba 3,6 milijuna doza.</p><p>- Prema našem broju stanovnika od EU rasporedili su nam 2,7 mil. doza. Da bismo pokrili rizične skupine, fali nam još 900.000 doza - zaključio je Capak za HRT.</p><p>Najnovije britanska studija, kako su jučer objavili tamošnji mediji, pokazala je da je cjepivo ‘jako djelotvorno’. Ohrabrujuće su to najave unatoč problemima koje su imali s testiranjem cjepiva.</p><p>Brazilsko zdravstveno tijelo Anvisa izvijestilo je u srijedu da je umro Brazilac volonter koji je sudjelovao u kliničkom testiranju cjepiva za Covid-19 koje su razvila AstraZeneca i Sveučilište Oxford.</p><p>No organizatori studije kažu da nema mjesta za zabrinutost te da nastavljaju s ispitivanjem jer smrt volontera nema veze s cjepivom. Javljaju kako je primio placebo i da je uzrok smrti drukčije prirode. Isto javljaju i brazilske novine Globo i međunarodna novinska agencija Bloomberg pozivajući se na izvore bliske istraživanju. Inače, Oxford i AstraZeneca u rujnu su bili zaustavili testiranja kad je volonter u Velikoj Britaniji razvio neobjašnjivu bolest. Istraživanja su nastavljena nakon što su dokazali da ni to nije bila nuspojava cjepiva. Nakon svega stručnjaci tvrde da cjepivo pokazuje “savršeni učinak na imunitet”.</p><p>- Cjepivo čini sve što smo očekivali i to su dobre vijesti u našoj borbi protiv bolesti - rekao je David Matthews, stručnjak za virologiju sa sveučilišta u Bristolu i voditelj istraživanja cjepiva, prenosi DW.</p><p>Dragan Primorac kaže da cjepivo ipak nećemo imati prije proljeća.</p><p>- U razgovoru s kolegama koji rade na razvoju i proizvodnji doznao sam da će cjepivo biti spremno za širu populaciju na proljeće. S druge strane, negdje već u siječnju nastavit će se cijepljenje ciljanih populacija koje su dio kliničkih istraživanja faze 3 - kaže nam Primorac.</p><p>Ove podatke crpi iz američkih izvora, no s druge strane isto tvrdi i sir Patrick Vallance, glavni savjetnik britanske vlade za znanost. S obzirom na to da je tema cjepiva sama po sebi osjetljiva, a kada dolazi do sumnjivih nuspojava javnost otvoreno negoduje već i na spomen cijepljenja. Imaju li razloga za brigu, pitali smo Primorca.</p><p>- Nemoguće je napraviti bilo kakvu manipulaciju jer su sve oči uprte u znanstvenike. Istraživanja se moraju objavljivati u najprestižnijim znanstvenim časopisima, prolaze dvije faze i toliko je ljudi u to uključeno da je nemoguće prikriti informacije. Uostalom, oni koji rade na tome svjesni su da im je na kocki reputacija i nema te firme koja bi financijski preživjela takvu tužbu - pojasnio je Primorac. </p><p> </p>