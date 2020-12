Više od 68,5 milijuna ljudi u svijetu je bilo i jest zaraženo koronom. Više od 1,5 milijuna je izgubilo bitku za život. Zdravstveni djelatnici na covdi odjelima padaju s nogu, građani s druge strane sve više zaraženi no više od korone ih brine kada će opet piti kavu u omiljenom kafiću. Za sve je to kriv virus koji ne vidimo golim okom, a taj virus je uspio posvađati znanstvenike do te mjere da su počeli javno vaditi 'prljavi veš'

Naš ugledi znanstvenik koji godinama živi i radi u Njemačkoj, Ivan Đikić, od našeg prvog koronona slučaja, preko medija savjetuje i dijeli najnovija saznanja vezana za Covid-19. Do sada je u rukavicama prozivao dio hrvatskih znanstvenika za koje bi pristojno rekao kako iznose neutemelje podatke te molio da se svi drže znanstvenih činjenica. Otišao je i korak dalje pa pisao premijeru više puta, naglasivši da nema problem s time što nije dio Znanstvenog savjeta vlade i da je bez obzira na to spreman pomoći Hrvatskoj svojim znanje. Nakon što je potpisao sad već čuveni 'apel 26' zajedno s još 25 kolega znanstvenika, premijer Andrej Plenković preko predstojnika ureda dao je do znanja da su narušili međusobno povjerenje i da takva suradnja nema smisla no i da to nikako ne znači da je petero znanstvenika i supotpisnika apela koji su ujedno članovi Znanstvenog savjeta izbačeni iz ovog savjeta.



Uslijedilo je novo pismo Ivana Đikića premijeru u kojem između ostaloga stoji: "Posve je evidentno da su pojedini članovi Znanstvenog savjeta Vlade RH u klasičnom sukobu interesa, s obzirom da imaju svoje privatne firme (Gordan Lauc), privatni institut (Miroslav Radman) i privatnu bolnicu (Dragan Primorac) koje nisu javno deklarirali od početka rada ZS Vlade RH. Gospodin Frka Petešić i ministar Vili Beroš su tek nedavno izjavili da namjeravaju napisati kodeks ponašanja svih članova. Zašto to čine tek sada? Zašto nitko u Vladi RH, u ovih 8-9 mjeseci rada znanstvenog savjeta, nije smatrao potrebnim definirati tj. precizno odrediti elemente sukoba interesa te u skladu s njima, utvrditi tko je u sukobu interesa od članova Znanstvenog savjeta?" Ujedno je naveo i tvrtku od Lauca za koji je u ponedjeljka primio i Zlatnu kunu.



- Gordan Lauc je vlasnik Genos d.o.o. koja je provela postupak validacije qPCR testa za SARS-CoV-2 te koja prodaje GlycanAge test biološke dobi koji je dobar prediktor teškog oblika COVID-19. Zašto je gospodin Lauc o svojim sukobima interesa obavijestio ostale članove znanstvenog savjeta tek 14.11.2020? Znači 8 mjeseci od početka rada znanstvenog savjeta. Posjedujete li, gospodine premijeru, informacije da je tijekom rada u Znanstvenom savjetu, Gordan Lauc diskutirao o testiranjima koja se trebaju promovirati medu građanima za borbu protiv covid19 te medijski prezentirao takve teme u javnosti? Uočavate li u tome išta sporno? - piše Đikić. Lauc nam nije odgovarao na pozive.



Znanstvenici s kojima smo uspjeli stupiti u kontakt, kažu da ne žele komentirati cijelu ovu situaciju. No na Đikićevo pismo reagirao je Dragan Primorac koji kaže da do sada nije htio ništa komentirati jer je htio da se smire tenzije u znanstvenoj zajednici.

- Uvijek se držim poslovice “Istina govori tiho, bez buke riječi” - rekao je. No osvrnuo se na prozivke znanstvenika Đikića.

- Kad me je gospodin Đikić optužio za sukob interesa, kratko sam mu odgovorio „Niti ja, niti moji djelatnici ne poslujemo s državom, nitko od nas nije Vladinoj plaći, ne sudjelujemo u državnim natječajima, sve radimo na tržištu i Bogu hvala o nikome ne ovisimo“. Gospodin Đikić se nakon toga nije udostojao niti ispričati.

Nakon toga, ponovno me gospodin Đikić napao, jer sam s kolegama zdravstvenim djelatnicima volontirao u testiranju hrvatskih sportaša kako bi zaustavili širenje Covid-19. Predsjednik HNS-a je čak dao priopćenje u kojem je rekao da je HNS kupio samo kemikalije vlastitim novcem, a da su zdravstveni djelatnici u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, bolnici Sv. Katrina i laboratoriju Genos mimo radnog vremena (kako ne bi ugrozili redovne laboratorijske aktivnosti) volontirali kako bi analizirali uzorke i pomogli hrvatskom sportu. I u ovom projektu država nije sudjelovala s jednom jedinom lipom. No, ni tada se nije ispričao niti sportašima, niti kolegama niti HNS-u – kaže Primorac. Dodaje i kako nikada nije rekao da je virus oslabio, za što ga dodaje proziva Đikić.



- Svi mediji su prenijeli istinitu informaciju da sam rekao slijedeće: “Činjenica je da se nešto promijenilo. Klinička slika je drugačija. Struktura virusa se nije promijenila”. Dakle eksplicitno sam naveo da je virus SARS-CoV-2 stabilan i da se struktura virusa nije promijenila - dodaje Primorac. Dakle eksplicitno sam naveo da je virus SARS-CoV-2 stabilan i da se struktura virusa nije promijenila. Primorac na kraju zaključuje: "Osobno, sve mu opraštam, a i dalje ću učiniti sve da hrvatska znanstvena zajednica nadvlada postojeće stanje i nakon svega iziđe još jača."