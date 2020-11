Ukupna količina korona virusa koja je bacila svijet na koljena stane u jednu čašicu rakije

Australski matematičar Matt Parker izračunao je to koristeći promjer koronavirusa od 150 nanometara pa došao do toga koliko bi prostora zauzela korona odnosno ukupna količina tog virusa koja je danas prisutna u svijetu

<p>Ako se otrov drži u malim bočicama odma možemo reći da se opaki virus koji može zaustaviti svijet drži u 'žlici čaja'. Naime, jedna prosječna žlica virusa Covida-19 bacila je čovječanstvo na koljena. Kada bi se ukupna količina novog koronavirusa skupila na jedno mjesto maksimalno bi napunila čašicu za rakiju i to ne do vrha. </p><p> </p><p>A ona je bila dovoljna da u manje od godine dana zarazi 56 milijuna ljudi diljem svijeta i uzme više od 1,3 milijuna života. </p><p>- Ukupna količina virusa korone u svijetu jednaka je jednoj žličici. Njegov ukupni volumen u svijetu iznosi 8 mililitara - izračunao je to australski matematičar Matt Parker, koji posljednjih godina živi i radi u Velikoj Britaniji i poznat je na YouTubeu kao "stand-up matematičar".</p><p>Da bi došao do tog broja koristio je promjer virusa od 150 nanometara, koliko bi prostora zauzeo te dobio ukupnu količina tog virusa koja je danas prisutna u svijetu.</p><p>Virus naravno nije vidljiv golim okom, a kada bismo pokušali vizualizirati promjer od 150 nanometara najjednostavnije bi bilo to pojasniti kroz promjer jedne vlasi kose.</p><p>Naime, jedna takva vlas ima debljinu od 17 do 180 mikrometara, što je više za otprilike faktor 1.000 od nanometara pa je jasno zbog čega je to teško i zamisliti. </p><p>Oni koji su se zarazili koronom u tijelo su unijeli samo još jedan od 100 trilijuna (op.a. 1 trilijun = označava milijun bilijuna, odnosno milijun milijuna milijuna, brojčano se može zapisati kao jedan s osamnaest nula). mikroorganizama koje nosimo u sebi.</p><p>Dakle, svatko od nas na sebi i u sebi nosi do 2 kilograma mikroorganizama, njih oko 100 trilijuna (1 trilijun = broj koji označava milijun bilijuna, odnosno milijun milijuna milijuna, brojčano se može zapisati kao jedan s osamnaest nula).</p><p>To su razne bakterije, virusi i fungalni organizmi kojih brojčano ima deset puta više od naših stanica. Mikrobiom se razlikuje od osobe do osobe i svačiji je jedinstven.</p><p>Ako bismo rekli da je promjer jednog koronavirusa SARS-CoV-2 (poznatoga i kao 2019-NCoV ili jednostavno "koronavirus") oko 150 nanometara, gotovo nikome to ne bi mnogo značilo.</p><p>Ljudska kosa obično ima debljinu od 17 do 180 mikrometara, što je za više za otprilike faktor 1.000 – pa usporedbe i nisu tako jednostavne. <br/> </p><p>Osim promjera, Parker je u izračun uzeo i način efikasnog pakiranja savršenih kugli, koje u idealnom slučaju mogu ispuniti 74 posto volumena u koji ih se stavi.</p><p>Na to je pridodao 4,2 milijuna aktivno zaraženih ljudi u svijetu koliko je bilo na dan kada je on računao, te procjenu da je kod svakog zaraženog moguće pronaći 400.000 virusa u mililitru, na 2 litre njegove tjelesne tekućine u kojoj se virus može nalaziti. </p><p>Kada bismo matematički htjeli dočarati koliko je trenutno u svijetu prisutno čestica virusa bila bi to brojčana kobasica s čak 13 nula - 3,360,000,000,000,000 (3,36 bilijardi).</p><p>Sve one bi stale u 8 mililitara ako bi ih posložili kao kuglice jednu do druge. </p>