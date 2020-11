Ipak ima zemlje za starce: Ako nemaju internet sad imaju broj na koji mogu zvati za testiranje

Prošlo je tjedan dana otkad smo pisali o tri umirovljenice: Anđelki, Slavici i Milki, koje se ne bi same mogle prijaviti na testiranje za COVID-19 jer nemaju internet niti nekoga tko bi im pomogao

<p>Pitali smo prvo Hrvatski zavod za javno zdravstvo postoji li alternativni način za građane kao što su Milka, Anđelka i Slavica. Odgovor je bio:</p><p>- Ne postoji. Vidite, to bismo trebali napraviti...</p><p>Poslali smo upite na sve strane i pričekali tjedan dana u nadi da će se nešto promijeniti. Ipak je u Zagrebu u proteklih tjedan dana zabilježeno 4195 novih slučajeva. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rekordan broj novih slučajeva u Hrvatskoj </strong></p><h2>5 upita kasnije...</h2><p>Iz HZJZ-a su nas uputili na stranicu koronavirus.hr i ljude koji rade na njoj. Prvo su ostali u čudu zašto njih to pitamo, a naknadno su nam se javili i uputili nas na Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'. Iz <b>Štampara</b> su nam ubrzo odgovorili:</p><p> - Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ uveo je online naručivanje za sve osobe koje se žele testirati na COVID-19 infekciju kako bi se izbjegle gužve i ubrzala cjelokupna procedura, s obzirom na trenutno izrazito nepovoljnu epidemiološku situaciju. Što se tiče prijave starijih osoba putem online platforme, a koje nemaju pristup internetu ili se ne znaju služiti računalom, apelira se na pomoć članova njihovih obitelji i/ili prijatelja. Ako to nije moguće iz bilo kojeg razloga, osobe starije životne mogu se javiti u COVID ambulante Grada Zagreba (Dom zdravlja Zagreb-Centar, Dom zdravlja Zagreb-Istok i Dom zdravlja Zagreb-Zapad).</p><p>Zvuči super, no problem je što tri junakinje naše priče, baš kao i na stotine njihovih vršnjaka, nemaju članove obitelji koji bi im pomogli. S obzirom na to da su navedene ambulante pod kontrolom Grada Zagreba, kao njihovog osnivača, javili smo se i Gradskom uredu za zdravstvo. </p><p> - Umirovljenici koji se trebaju testirati kao i svi ostali građani, mogu se javiti svojim izabranim liječnicima obiteljske/opće medicine i u COVID -19 ordinacije preko kojih će dobiti termin za testiranje, ako za isto postoji indikacija - stoji u odgovoru <b>Grada. </b></p><p>Pomalo zbunjujuć odgovor s obzirom na to da je prijavljivanje preko aplikacije uvedeno kako bi se smanjile gužve na punktu za testiranje bez da se stavi dodatan teret na liječnike obiteljske medicine. Uostalom, i sami naši sugovornici su nam se požalili da ne mogu dobiti na telefon svoje obiteljske doktore, jer su i oni pretrpani.</p><h2>Kad ne znaš gdje bi, obrati se glavnome</h2><p>Kako smo već u ovom trenutku izgubljeni u tome tko je nadležan za što i dobivamo odgovore koji su pomalo kontradiktorni razlogu uvođenja aplikacije, obratili smo se i ministru zdravstva, <b>Viliju Berošu. </b></p><p> - Liječnici obiteljske medicine su u obvezi naručiti sve one bolesnike kod kojih postoje indikacije za naručivanje, sukladno smjernicama HZJZ-a. To je uobičajena praksa. Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba od ponedjeljka ima otvoren call-centar za one građane koji se žele naručiti i telefonski bez web aplikacije - odgovorio nam je ministar. </p><p>I zaista, na službenim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar' stoji da se 'radi unapređenja praćenja osoba koje su bile u kontaktu s osobama oboljelim od koronavirusa' uvode tri telefonska broja, a glasnogovornica 'Štampara' potvrdila nam je da se stariji građani bez pristupa internetu i bez pomoći, mogu naručiti preko ovih brojeva:</p><p>01/46 96 308</p><p>01/55 63 102</p><p>01/46 96 315</p><p>Veliki korak za sve one umirovljenike koji nemaju nikoga. One koji se zaraziti mogu u trgovini, parku, tramvaju...na svim mjestima na koja moraju ići jer nemaju nikoga tko bi umjesto njih obavio sve što im treba za normalan život. </p>