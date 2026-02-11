Obavijesti

KOD ČRNOMERCA

Diler u Zagrebu dobrovoljno predao 24 paketića kokaina: U stanu mu našli pištolj, novac...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Policija

Policija je muškarcu prišla u ponedjeljak u prijepodnevnim satima ispred zgrade na području Črnomerca. Nakon provjere identiteta, muškarac je policiji dragovoljno predao 24 paketa kokaina ukupne težine 19,2 grama

Admiral

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad muškarcem (47) zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prodavao drogu.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni muškarac protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine tinkture konoplje tipa droga i droge kokain, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem boravi i kojim se koristi na području Črnomerca, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu - navodi policija.

Foto: Policija

Policija je kasnije u njegovom domu pronašla dva paketa kokaina od ukupno 1 kilograma, jednu tinkturu konoplje tipa droga ukupne mase 10 ml, pištolj Crvena zastava sa spremnikom i kutijom od 25 komada streljiva, novac te dvije digitalne vage.

Foto: Policija

- Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu dok mu je rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu - zaključila je policija.

Foto: Policija
