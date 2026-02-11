Diler u Zagrebu dobrovoljno predao 24 paketića kokaina: U stanu mu našli pištolj, novac...

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad muškarcem (47) zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prodavao drogu.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni muškarac protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine tinkture konoplje tipa droga i droge kokain, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem boravi i kojim se koristi na području Črnomerca, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu - navodi policija.

Policija je muškarcu prišla u ponedjeljak u prijepodnevnim satima ispred zgrade na području Črnomerca. Nakon provjere identiteta, muškarac je policiji dragovoljno predao 24 paketa kokaina ukupne težine 19,2 grama.

Foto: Policija

Policija je kasnije u njegovom domu pronašla dva paketa kokaina od ukupno 1 kilograma, jednu tinkturu konoplje tipa droga ukupne mase 10 ml, pištolj Crvena zastava sa spremnikom i kutijom od 25 komada streljiva, novac te dvije digitalne vage.

Foto: Policija

- Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu dok mu je rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu - zaključila je policija.