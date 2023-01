Dileri iz Bratve vilicama su po rukama izboli čovjeka, a napali su i obitelji svojih neprijatelja

Tko god bi stao na put ili se zamjerio Bratvi, skupni dilera kokainom i iznuđivača koja je htjela zavladati Zagrebom, a koju u podzemlju zovu i "zagrebački Srbi" , postao bi meta bombaških napada ili potencijalna žrtva likvidacije, navodi se u USKOK-ovoj optužnici.

Skupinu terete da su podmetanjem bombe na Laništu, u čijoj eksploziji samo pukom srećom nitko nije poginuo, pokušali ubiti članove obitelji Tomislava Sučića s kojim se član Bratve Leo Zdenjak sukobio u zatvoru, pripreme za likvidaciju članova obitelji Tomislava Sablje, Sučićeva kuma, i angažiranje Gorana Š. za likvidaciju Alena B.

Sve se dogodilo tijekom proljeća i ljeta 2021. USKOK protiv skupine dilera još uvijek vodi istragu kojom utvrđuje odakle su i kako se nabavljali kokain, po kojim cijenama, kome su ga prodavali...

Vođe zločinačke skupine bili su , navodi USKOK, Viktor Milaković, kojeg su suradnici zvali Putin, Darko Jandrić zvani Robin Hood , Leo Zdenjak zvani Kanada i Tone, svi višestruko osuđivani. Njihova naređenja izvršavali su Jan Andabaka , Damir Medarić zvani Dado, Borna Bednjanec zvani Crni i Ivan Krstanović.

Milaković i Zdenjak na trbuhu imaju istetovirano "Ideš u Kanadu" . U slengu podzemlja izraz "ideš u Kanadu" predstavljao je prijetnju ubojstvom, odnosno izraz "otišao je za Kanadu", značio je da je dotični likvidiran. Smatra se izraz da potječe od zemunskog klana iz Srbije, odgovornog za otmice, iznude i ubojstva. Između ostaloga bili su umiješani i u likvidaciju srbijanskog premijera Zorana Đinđića.

Osim što se sumnjiče da su u svibnju 2021. postavili eksploziv ispred stana na Laništu u kojem je živjela izvanbračna supruga Tomislava Sučića, skupina je planirala i napade na obitelj Sučićeva kuma Tomislava Sablju. Krenuli su s izvidima gdje stanuju no u srpnju 2021. Jan Andabaka, koji je izviđao lokacije i koji je zapalio pola kilograma TNT-a na Laništu, je uhićen.

Motiv napada na dvojicu Tomislava je, uvjereni su istražitelji, sukob s Leom Zdenjakom dok su bili u istražnom zatvoru. Tijekom boravka u Remetincu Zdenjak se sukobio s Tomislavom Sučićem, koji je uhićen u akciji Tebra i kasnije optužen da je sa Sabljom bio šef skupine dilera drogom na veliko. Sučić i Zdenjak sukobili su se u zatvorskom dvorištu u Remetincu 22. prosinca 2020. Poletjele su šake, no sve se brzo završilo. Razdvojio ih je Zdenjakov cimer iz ćelije Ivan Giljanović koji je pri tome slomio četvrti prst na lijevoj ruci. Niti jedan nije bio teže ozlijeđen. Petnaest drugih zatvorenika, koji su u tom trenutku također bili u šetnji, nije o tome reklo ni riječi.

Zdenjaka su tijekom boravka u istražnom zatvoru, u kojem je završio zbog pokušaja iznude, zalili mokraćom što je razbjesnilo njegova kuma Milakovića.

"Svi naši neprijatelji će plakati", "Brate moj krivima su oni stali na put", "želja mi je još Alen i Knežija, završetak sada kao finalni udarci", "al neka platili su i platit će cela Knežija, ako treba od Nikice pa nadalje", dio je poruka koje su osumnjičenici među sobom razmjenjivali, a do kojih su istražitelji došli zahvaljujući aplikacijama Anon, koju je razvio američki FBI te je zatim podvalio kriminalcima širom svijeta, i Sky.

No prije toga policajci su morali otključati mobitele osumnjičenih. Naime, nakon što su pripadnici Bratve uhićeni u prosincu 2021. nisu htjeli sami otključati mobitele niti istražiteljima reći lozinke, pa je morao uskočiti haker koji je probio šifre i otključao mobitele nakon čega su istražitelji iz poruka rekonstruirali tko je kakvu ulogu imao u organizaciji i tko je kakva kaznena djela počinio. Istražitelji sumnjaju i da su još najmanje tri eksplozive naprave podmetnute posljednjih godina u Zagrebu osveta Bratve nakon što su se žrtve sukobile sa Zdenjakom.

No Bratva nije bila ograničena samo na Zagreb, suradnike je imala i u Zadru. Josip K. bio je žrtva pokušaja iznuđivanja Milakovića i Zdenjaka. On je Milakovića upoznao u travnju 2019. na sprovodu Denisa Paraća na kojem je Milaković držao govor te, kaže svjedok, pričao nešto u smislu ,"brate mi te nikada nećemo zaboraviti "( policija je mjesecima tragala za Paraćem, koji je u travnju 2019. poginuo u prometnoj nesreći, a kojeg su sumnjičili da je izrešetao auto odvjetnika Augustina Sudinje i bacio mu bombu u dvorište).

Josip K. sjeća se da je nakon sprovoda bilo organizirano ,,druženje" u restoranu u Zadru, na koje ga je pozvao Toni Š. On mu je u tom razgovoru rekao da su došli , "Srbi iz Zagreba", pa da dođe na večeru jer ga nešto trebaju, ali mu nije htio reći zbog čega.

- Kad sam ušao za čelom stola sjedio je Milaković, s kojim su bili još neki "nabrijani" i istetovirani likovi iz Zagreba" i još petorica Zadrana. Poznavao sam i bio u dobrim odnosima sa svim osobama na tom druženju, osim s Viktorom Milakovićem i tom njegovom ekipom iz Zagreba - kazao je svjedok dodavši kako je čim je došao i kad mu se Milaković predstavio prema njegovu stavu vidio da tu nešto nije u redu. Milaković ga je pitao kakvih problema ima s Denisom Paraćem s kojim se svjedok vidio nekoliko sati prije nego je Parać poginuo u prometnoj nesreći. Nakon toga mu Milaković rekao, kazao je svjedok, da sjedne i stavi ruke na stol, što je poslušao, i tada shvatio da Milaković misli da je "cinkao Denisa Paraća".

Nakon što je stavio ruke na stol, dvojica nepoznatih su mu zabijale vilice u prste, pa je krvario, a za to vrijeme ga je Milaković kao sudac ispitivao što se dogodilo između njega i Paraća. U jednom trenutku je u sobu ušao i konobar, pa je maknuo ruke ispod stola da ne vidi krv, a Milaković mu je tada rekao ,,bravo, tako se to radi", a nakon toga nastavio i da će "oni" ispitati sve što se desilo, jer da ga je Milaković trebao likvidirati, pa ako ispadne da je "cinkao Paraća", da će ponovo netko doći u Zadar i po njegovom nalogu to i izvršiti.

"Boli su me po rukama, a prijatelji su u strahu pognuli glave"

Upitan kako su na to reagirale druge osobe koje su bile na toj večeri, svjedok je naveo da su svi njegovi prijatelji samo pognuli glave u strahu od tih ,"istetoviranih Srba iz Zagreba". Jedan njegov prijatelj mu je rekao da Milaković, kojeg je oslovljavao s nadimkom Putin , Kanada" ( Leo Zdenjak) te osoba po nadimku ,,Robin Hood" rade zajedno i da su to "tri glave" koje odlučuju o svemu, da su oni prava organizacija i da rade kokain na veliko, da će očistiti Zagreb od knežijske ekipe u cijelosti s lica zemlje zajedno s Nikicom Jelavićem i da će ih Viktor Milaković likvidirati.

Svjedok je rekao i kako mu je Milaković kasnije rekao da su utvrdili kako nije cinkao Paraća te su mu ponudili, kao svojevrsnu znak isprike, da od njih kupi auto. No tijekom rujna i listopada 2020. iznuđivali su ga za nepostojeći dug na ime kupovine automobila te je Zdenjak završio u istražnom zatvoru. Povodom iznude protiv Zdenjaka i Milakovića vodio se kazneni postupak, a Josip K. je tijekom godine i dva mjeseca zbog svega toga bio štićena osoba i imao policijsku zaštitu 24 sata.

Osim Sučića i Sablje na meti Bratve našao se i Alen B., koji je Jandrića "izradio" za drogu i ostao mu dužan 40.000 eura. Naime, iz zabilježene komunikacije proizlazi zaključak, navodi USKOK u optužnici, kako je Milaković rekao je da će se osvetom Alenu B. njihova "grupacija" afirmirati i dobiti na kredibilitetu, jer će se tako poslati poruka kako će završiti oni koji su s njima u sukobu. Za likvidaciju Alena B. Darko Jandrić je Goranu Š., koji mu je bio dužan nekoliko tisuća eura za drogu, ponudio 15.000 eura.

Jandrić mu je predao 5850 eura i 50 grama kokaina, a Milaković mu je 15. travnja 2021. na dječjem igralištu trgovačkog centra Supernova u Buzinu ostaviti Magnum. U poruci je napisao da mu je ostavio ‘prangiju’, te da ‘samo treba stisnuti okidač’. Goran Š. ga je preuzeo i par dana kasnije obilazio adresu na kojoj je Beličev stanovao na nije ga zatekao na njoj. Oružje je vratio.

Milaković pak poručuje Jandriću ‘Odradi mu ženu ili kćer. On je stariji čovjek i sigurno je vezan za njih pa će ga to više boljeti’, , ali Jandrić i dalje to odbija odgovarajući: ‘Samo on’.Mjesec dana kasnije sve se ponovilo. Goran Š ., je pet dobio Magnum i "tražio" Alena B. no ovaj nije bio na adresi pa do likvidacije nije došlo. Goran Š. sve do početka lipnja nije uspio pronaći žrtvu. Zato mu Jandrić piše da će ‘poslati nekog drugog da ga odradi’. Iz poruka koje su razmjenjivali Milaković i Jandrić proizlazi da je Milaković nudio Jandriću da mu dovede momka iz Srbije da odradi posao.

No Goran Š. uopće nije imao namjeru ubiti Alena B., kojeg je poznavao od ranije te ga je obavijestio da su ga unajmili da ga ubije. Većim dijelom istrage obojica su o tome šutjeli. tek nakon što je član obitelji Gorana Š. bio an sigurnom on je istražiteljima ispričao kako je, u dogovoru Alenom B., zavlačio Jandrića. Njegovu priču potvrdio je i Alen B. rekavši kako mu je njegov nesuđeni plaćeni ubojica doista javio da su naručili njegovo ubojstvo.

Pripadnici Bratve uhićeni su u prosincu 2021. (Jan Andabaka ranije u srpnju iste godine). Kako proizlazi iz optužnice on je tijekom boravka u Remetincu nabavio mobitel i komunicirao s poznanicima i članovima organizacije, a drugima u pritvoru prenosio poruke. Andabaka se u prosincu 2021. u sobi za posjete zagrebačkom zatvora sukobio s Tomislavom Sabljom.

Andabaka je, podsjećamo, optužen da je postavio eksplozivnu napravu pred stan obitelji Sabljinog suoptuženika Tomislava Sučića na Laništu, ali i da je bombaški napad trebao izvesti i na obitelj Tomislava Sablje. Sukob Andabake i sablje nije eskalirao jer su ga spriječili pravosudni policajci. Dan ranije Darka Jandrića su u zatvorskom dvorištu pretukla dvojica i razbili mu nos i arkadu. Nakon ovih incidenata pripadnici dvaju sukobljenih organizacija premješteni su u druge zatvore kako se njihovi obračuni ne bi nastavili i u zatvorima.

Jandrić je skupio lijepu kolekciju ručnih satova

Višestruko osuđivanom dileru droge Jandriću je prije uhićenja išlo više nego dobro. Pretragom stanova koje je koristio istražitelji su pronašli vrijednu kolekciju ručnih satova. Zaplijenili su "Rolex", model "Oyster perpetual Datejust" s metalnom narukvicom srebrne boje, "Patek Phillipe Geneve", s crnom kožnom narukvicom, ručni sat marke "Omega", ručni sat "Cerruti 1881", sa zlatno plavom silikonskom narukvicom , "Chopard", s crnom silikonskom narukvicom, "Rolex", model "Yachti-master", zlatno crne boje sa silikonskom crnom narukvicom, "Audemars Piguet", model "Royal Oak". Radi se o kolekciji vrijednoj više desetaka tisuća eura.



