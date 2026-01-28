Dimilo se iz ZET-ovog busa na Selskoj: 'Iscurilo je malo ulja'

Zbog kvara na ZET-ovom autobusu došlo je do pojave dima, no nije bilo otvorenog plamena.

Autobus je vozio na liniji 109 na Selskoj cesti kada je manja količina ulja iscurila po ispušnoj grani, što je uzrokovalo dimljenje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Servisna ekipa odmah je izašla na teren, a vozilo je povučeno na izvanredni pregled i servis - prema riječima glasnogovornika Domagoja Zebe, situacija je pod kontrolom i slijedi standardni tehnički postupak u spremištu.