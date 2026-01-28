Obavijesti

News

Komentari 2
IDE NA IZVANREDNI PREGLED

Dimilo se iz ZET-ovog busa na Selskoj: 'Iscurilo je malo ulja'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dimilo se iz ZET-ovog busa na Selskoj: 'Iscurilo je malo ulja'
2
Foto: Čitatelj 24sata

Servisna ekipa odmah je izašla na teren, a vozilo je povučeno na izvanredni pregled i servis, prema riječima glasnogovornika Domagoja Zebe, situacija je pod kontrolom i slijedi tehnički

Admiral

Zbog kvara na ZET-ovom autobusu došlo je do pojave dima, no nije bilo otvorenog plamena.

Autobus je vozio na liniji 109 na Selskoj cesti kada je manja količina ulja iscurila po ispušnoj grani, što je uzrokovalo dimljenje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Servisna ekipa odmah je izašla na teren, a vozilo je povučeno na izvanredni pregled i servis - prema riječima glasnogovornika Domagoja Zebe, situacija je pod kontrolom i slijedi standardni tehnički postupak u spremištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'
'STANDARDNA PROCEDURA'

Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'

Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor
PRIPREMILI IM SAČEKUŠU

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026