Dio Hrvatske i dalje u crvenom: Pljuskovi, bura, bit će i snijega!

Promjenljivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran gdje kiša može biti i obilnija praćena grmljavinom. U gorskim će područjima biti susnježice i snijega, osobito u višem gorju, stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ/CANVA

Umjeren, na Jadranu i u gorju jak jugozapadni i južni vjetar poslijepodne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15, u gorju između 5 i 8 °C..

Hrvatska sutra

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s oborinama, češćim na Jadranu i uz njega. Uz kišu će u unutrašnjosti padati i snijeg, uglavnom u gorju, a uz postupni pad temperature zraka tijekom dana sve češće i u nizinama, čak i ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana.

Foto: DHMZ/CANVA

Na kopnu će puhati slab i umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu južni i jugozapadni vjetar koji će na sjevernom dijelu okrenuti na istočnjak i buru te jačati. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, duž obale od 4 do 9, a najviša dnevna od 2 do 7 na kopnu te između 8 i 13 °C na moru.

Jug Hrvatske i dalje je crven

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja - savjetuju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ/CANVA

