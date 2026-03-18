Dio Hrvatske pod snijegom: Evo kakvo nas vrijeme čeka sutra!

Velika promjena vremena donijela je novi snijeg u dijelovima Hrvatske u srijedu. Najviše je izmjereno na Zavižanu, gdje je ukupno palo 52 centimetra snijega, a na Sljemenu su izmjerili 10 centimetara novog snijega.

Tijekom dana očekuje se da će nastaviti padati u gorju, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje i prestanak oborina. U četvrtak se slabiji snijeg očekuje u najvišim predjelima, piše DHMZ.

Ponegdje na Jadranu bit će pretežno sunčano, a u unutrašnjosti je ponegdje moguća slaba kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu se očekuje umjerena i jaka bura, a mjestimice s olujnim udarima. Podno Velebita u prvom dijelu dana i s orkanskim udarima.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 1 do 6, u gorju malo niža, a na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 12 do 17 °C, u Gorskom kotaru i Lici između 7 i 10 °C.