KAOS U PROMETU
FOTO Snijeg pao na Sljemenu, zatrpana i A6, šleperi ne smiju prema Istri, pogledajte snimke
Velika promjena vremena donijele je niske temperature, snijeg i jaku buru. Na Sljemenu je 10 cm novog snijega, a snijeg je pao i u Gorskom kotaru, gdje nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama prema primorju i Istri
Velika promjena vremena donijela je novi snijeg u dijelovima Hrvatske.
Na Sljemenu su jutros izmjerili 10 centimetara novog snijega.
U Delnicama ga ima 8, a na Zavižanu je i dalje više od pola metra snijega.
Zimski uvjeti na cestama od srijede ujutro stvaraju poteškoće u prometu. Kako je priopćio HAK, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom Kotaru i Lici.
Ovako izgleda A6 između Tuhobića i Vrbovskog.
U priobalju puše jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Zabrane su za pojedine skupine vozila, a mogući su odroni.
- Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno (zbog jakog vjetra na autocesti A6 i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3) - piše HAK.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
- Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme - upozoravaju iz HAK-a.
Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sav promet, a povećanje gustoće prometa je na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane.
Nastala je kolona vozila duga dva kilometra na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane.
