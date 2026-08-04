Nakon četiri mjeseca: Christina Applegate otpuštena iz bolnice

Glumica Christina Applegate (54) otpuštena je iz bolnice gotovo četiri mjeseca nakon što je krajem ožujka primljena na liječenje. Izvor blizak glumici tvrdi kako se vratila kući te da se osjeća dobro, no nije poznato je li hospitalizacija bila izravno povezana s multiplom sklerozom, od koje boluje od 2021. godine.

Njezini predstavnici nisu htjeli otkriti detalje liječenja, poručivši tek kako Applegate već dugo vodi bitku s nizom zdravstvenih problema o kojima je uvijek otvoreno govorila. Nekoliko dana nakon što je objavljena vijest o njezinoj hospitalizaciji, glumica se oglasila na društvenim mrežama i zahvalila obožavateljima na podršci.

Foto: Hubert Boesl

- Zdravstveni problemi moja su svakodnevica, ali jaka sam žena i svakim danom postajem sve jača i osjećam se bolje. Sada se želim posvetiti svom zdravlju, ali uskoro ću vam se ponovno javiti - napisala je.

Podršku joj je javno pružio i David Faustino, kolega iz kultne serije "Bračne vode" ("Married... with Children"), u kojoj su godinama glumili brata i sestru, Buda i Kelly Bundy.

- Bilo joj je jako teško, ali nije izgubila smisao za humor. To joj pomaže da se nosi sa svime. Često je posjećujem, dopisujemo se i redovito provjeravam kako je - rekao je Faustino.

Applegate je posljednjih godina otvoreno govorila o životu s multiplom sklerozom. Na svom podcastu "MeSsy" prošle je godine otkrila kako je završila u bolnici zbog teške infekcije bubrega, a početkom ove godine priznala je da zbog bolesti velik dio vremena provodi u krevetu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Unatoč tome, nastoji biti uz svoju kćer Sadie (15), koju svakodnevno vozi u školu.

- To mi je najdraži dio dana jer smo tada same. Kažem si: 'Samo je sigurno odvezi u školu pa se vrati kući u krevet.' I upravo to radim - ispričala je.

Glumica je ranije otkrila i koliko je njezina dijagnoza pogodila obitelj. Njezina kći priznala je da joj nedostaje majka kakva je bila prije nego što joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

*uz korištenje AI-ja