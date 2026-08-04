Obavijesti

Show

Komentari 0
OSJEĆA SE DOBRO

Nakon četiri mjeseca: Christina Applegate otpuštena iz bolnice

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Nakon četiri mjeseca: Christina Applegate otpuštena iz bolnice
3
Foto: Profimedia/Kirby Lee
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njezini predstavnici nisu htjeli otkriti detalje liječenja, poručivši tek kako Applegate već dugo vodi bitku s nizom zdravstvenih problema o kojima je uvijek otvoreno govorila

Admiral

Glumica Christina Applegate (54) otpuštena je iz bolnice gotovo četiri mjeseca nakon što je krajem ožujka primljena na liječenje. Izvor blizak glumici tvrdi kako se vratila kući te da se osjeća dobro, no nije poznato je li hospitalizacija bila izravno povezana s multiplom sklerozom, od koje boluje od 2021. godine.

Njezini predstavnici nisu htjeli otkriti detalje liječenja, poručivši tek kako Applegate već dugo vodi bitku s nizom zdravstvenih problema o kojima je uvijek otvoreno govorila. Nekoliko dana nakon što je objavljena vijest o njezinoj hospitalizaciji, glumica se oglasila na društvenim mrežama i zahvalila obožavateljima na podršci.

Golden Globe Awards 2020
Foto: Hubert Boesl

- Zdravstveni problemi moja su svakodnevica, ali jaka sam žena i svakim danom postajem sve jača i osjećam se bolje. Sada se želim posvetiti svom zdravlju, ali uskoro ću vam se ponovno javiti - napisala je.

Podršku joj je javno pružio i David Faustino, kolega iz kultne serije "Bračne vode" ("Married... with Children"), u kojoj su godinama glumili brata i sestru, Buda i Kelly Bundy.

'SVE SAM JAČA' Christina Applegate oglasila se prvi put nakon hospitalizacije
Christina Applegate oglasila se prvi put nakon hospitalizacije

- Bilo joj je jako teško, ali nije izgubila smisao za humor. To joj pomaže da se nosi sa svime. Često je posjećujem, dopisujemo se i redovito provjeravam kako je - rekao je Faustino.

Applegate je posljednjih godina otvoreno govorila o životu s multiplom sklerozom. Na svom podcastu "MeSsy" prošle je godine otkrila kako je završila u bolnici zbog teške infekcije bubrega, a početkom ove godine priznala je da zbog bolesti velik dio vremena provodi u krevetu.

75th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Unatoč tome, nastoji biti uz svoju kćer Sadie (15), koju svakodnevno vozi u školu.

- To mi je najdraži dio dana jer smo tada same. Kažem si: 'Samo je sigurno odvezi u školu pa se vrati kući u krevet.' I upravo to radim - ispričala je.

U BOLNICI JE Prijatelji Christine Applegate su zabrinuti: 'Nema dobrih dana'
Prijatelji Christine Applegate su zabrinuti: 'Nema dobrih dana'

Glumica je ranije otkrila i koliko je njezina dijagnoza pogodila obitelj. Njezina kći priznala je da joj nedostaje majka kakva je bila prije nego što joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zapeli u gužvi? Prisjetite se ove urnebesne izjave Beograđanina na A1: 'A što je ovo, Mad Max?'
PROŠLO JE 11 GODINA

Zapeli u gužvi? Prisjetite se ove urnebesne izjave Beograđanina na A1: 'A što je ovo, Mad Max?'

A zatim je ponovno postao hit kada su ga pitali da komentira pješačku zonu na križanju Masarykove i Preradovićeve ulice
FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju
TKO BI JOJ DAO 53?

FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju

Voditeljica Uršula Tolj uživa u ljetnim danima, a u Dalmaciji 'puni baterije'. Skinula se u badić te sunčala tijelo te uživala u radostima u zabavnom i vodenom parku
FOTO Oprez, jako, jako vruće! Emily Ratajkowski plesala je u tangicama, a skinula se i gola!
UŽIVA NA ODMORU

FOTO Oprez, jako, jako vruće! Emily Ratajkowski plesala je u tangicama, a skinula se i gola!

Slavna manekenka Emily Ratajkowski podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako je protekao njezin srpanj. Među brojnim fotkama i snimkama su i one na kojima je potpuno gola

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026