Dio slovenske granice čuvat će i vojska! 'Cilj rasteretiti policiju'

Pripadnici Slovenske vojske od petka će zajedno s policijom sudjelovati u čuvanju državne granice, nakon što je vlada dan ranije aktivirala članak 37. zakona o obrani koji to omogućuje, prenosi slovenska agencija STA. Na taj će način rasteretiti policiju kako bi mogla obavljati zadaće vezane uz upravljanje sigurnosnom situacijom, posebno u jugoistočnom dijelu Slovenije.

Članak 37. Zakona o obrani propisuje da Slovenske oružane snage mogu surađivati ​​s policijom u široj zaštiti državne granice unutar nacionalnog teritorija u skladu s planovima i nakon prethodne odluke vlade. Pripadnici Slovenskih oružanih snaga nemaju policijske ovlasti prilikom obavljanja tih zadaća.

Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila aktivirati članak s obzirom na sigurnosnu situaciju u jugoistočnoj Sloveniji, ističe STA.

Kako je premijer Robert Golob rekao nakon sjednice, policija može pozvati pripadnike slovenske vojske u pomoć u vrlo ograničenom rasponu zadataka na granici. Na taj će način vojska rasteretiti policijske jedinice iz jugoistočne Slovenije.

Prema podacima Glavne policijske uprave, u zaštiti državne granice sudjelovat će do 40 pripadnika slovenske vojske.

Suradnja je trenutno planirana na granici na području Policijske uprave Novo Mesto, ali po potrebi se može proširiti i na druge policijske uprave koje su najviše opterećene problemom ilegalnih migracija, objasnili su.

Premijer Golob je u četvrtak također izjavio da je Policijskoj upravi Novo Mesto trenutno u pomoć priskočilo oko 40 policajaca iz drugih dijelova zemlje.

Oni će se početi vraćati u svoje policijske uprave, a zamijenit će ih četrdesetak policajaca koji trenutno dežuraju na granici.

"Kada ovih 40 policajaca bude premješteno u Policijsku upravu Novo Mesto, odnosno na teren s ciljem održavanja reda i mira, na granici će nastati kadrovska praznina, a tu kadrovsku prazninu popunit će vojska sa svojih 40 pripadnika", objasnio je.

Policija će svaki mjesec izvještavati o potrebi aktiviranja članka 37. Zakona o obrani, a vladina odluka vrijedi do opoziva.

Novo Mesto nedavno je potreslo ubojstvo 48-godišnjeg muškarca ispred lokalnog noćnog kluba.

Ubijenog Aleša Šutara pretukla je skupina Roma u noći s 24. na 25. listopada oko 2,30 ujutro, nakon što je stigao po sina kojemu su ranije prijetili.