TRAGIČNO IZGUBIO ŽIVOT

Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe

Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe
Foto: Privatni album

Sin ga je pozvao u pomoć, nakon što ga je skupina mladića, pripadnika romske zajednice, maltretirala. U pokušaju da obrani svoje dijete, Aleš je zadobio stravične ozljede, od kojih je preminuo...

Obitelj Aleša Šutara (48), koji je sredinom listopada tragično izgubio život nakon napada ispred kluba u Novom Mestu, odlučila je donirati njegove organe. Kako prenose slovenski mediji, obitelj je poručila da bi to bila i njegova želja.

Foto: F.A.Bobo

Sredinom listopada, vijest o smrti Aleša Šutara, ugostitelja i oca, poznatog pod nadimkom Aco, izazvala je snažne reakcije u Sloveniji. Bilo je 2.30 sati ujutro kada je Aleš došao ispred lokala u centru Novog Mesta.

Sin ga je pozvao u pomoć, nakon što ga je skupina mladića, pripadnika romske zajednice, maltretirala. U pokušaju da obrani svoje dijete, Aleš je zadobio stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Od kobnih udaraca je preminuo.

Foto: Privatni album

Za ubojstvo je osumnjičen 21-godišnji Sabrijan Jurković, pripadnik romske zajednice, iz naselja Žabjak.

Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Završio je u istražnom zatvoru, a prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Foto: Facebook

Alešova smrt bila je kap koja je prelila čašu za stanovnike Novog Mesta i šire regije Dolenjske, koji se godinama žale na porast kriminala i osjećaj nesigurnosti. Općina je organizirala prosvjed pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja.

Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja". Tragedija je potresla Sloveniju, a prisilila je i politički vrh na radikalne poteze, uključujući i ostavke dvoje ključnih ministara.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Aco je bio poznat kao "uvijek nasmijani konobar". Novinari 24sata bili su na mjestu tragedije te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.

- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Primož Polak, direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš.

Ispričao nam je da mu je Aleš bio sve. "Moj brat, moja desna ruka", rekao je. Opisao ga je kao obiteljskog čovjeka, smirenog i dobrog, koji nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga, kaže, znali i voljeli.

storyeditor/2025-10-27/PXL_BOB_261025_140809613.jpg

- Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto - kazao nam je Primož.

Prijatelji preminulog organizirali su prodaju majica i kapa s natpisom "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco), a prikupljeni prilozi namijenjeni su njegovoj obitelji. Istovremeno s prosvjedom, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali i premijer Robert Golob te nekoliko ministara, a koja se uživo prenosila okupljenima na trgu.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ni ravnodušnost više ne smije biti odgovor - poručili su organizatori, dok je gradonačelnik Gregor Macedoni naglasio: "Dosta je što se žrtve više boje biti žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja."

Građani su iznijeli jasne zahtjeve: stroži zakoni, učinkovitije pravosuđe, veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.

