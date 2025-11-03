Sin ga je pozvao u pomoć, nakon što ga je skupina mladića, pripadnika romske zajednice, maltretirala. U pokušaju da obrani svoje dijete, Aleš je zadobio stravične ozljede, od kojih je preminuo...
Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe
Obitelj Aleša Šutara (48), koji je sredinom listopada tragično izgubio život nakon napada ispred kluba u Novom Mestu, odlučila je donirati njegove organe. Kako prenose slovenski mediji, obitelj je poručila da bi to bila i njegova želja.
Sredinom listopada, vijest o smrti Aleša Šutara, ugostitelja i oca, poznatog pod nadimkom Aco, izazvala je snažne reakcije u Sloveniji. Bilo je 2.30 sati ujutro kada je Aleš došao ispred lokala u centru Novog Mesta.
Sin ga je pozvao u pomoć, nakon što ga je skupina mladića, pripadnika romske zajednice, maltretirala. U pokušaju da obrani svoje dijete, Aleš je zadobio stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Od kobnih udaraca je preminuo.
Za ubojstvo je osumnjičen 21-godišnji Sabrijan Jurković, pripadnik romske zajednice, iz naselja Žabjak.
Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Završio je u istražnom zatvoru, a prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.
Alešova smrt bila je kap koja je prelila čašu za stanovnike Novog Mesta i šire regije Dolenjske, koji se godinama žale na porast kriminala i osjećaj nesigurnosti. Općina je organizirala prosvjed pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja.
Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja". Tragedija je potresla Sloveniju, a prisilila je i politički vrh na radikalne poteze, uključujući i ostavke dvoje ključnih ministara.
Aco je bio poznat kao "uvijek nasmijani konobar". Novinari 24sata bili su na mjestu tragedije te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.
- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Primož Polak, direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš.
Ispričao nam je da mu je Aleš bio sve. "Moj brat, moja desna ruka", rekao je. Opisao ga je kao obiteljskog čovjeka, smirenog i dobrog, koji nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga, kaže, znali i voljeli.
- Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto - kazao nam je Primož.
Prijatelji preminulog organizirali su prodaju majica i kapa s natpisom "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco), a prikupljeni prilozi namijenjeni su njegovoj obitelji. Istovremeno s prosvjedom, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali i premijer Robert Golob te nekoliko ministara, a koja se uživo prenosila okupljenima na trgu.
- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ni ravnodušnost više ne smije biti odgovor - poručili su organizatori, dok je gradonačelnik Gregor Macedoni naglasio: "Dosta je što se žrtve više boje biti žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja."
Građani su iznijeli jasne zahtjeve: stroži zakoni, učinkovitije pravosuđe, veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.
