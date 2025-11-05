FOTO Slovenska policija upala u romsko naselje pa našla arsenal oružja: Sačmarica, M70, pištolji

Slovenska policija provela je opsežnu akciju u romskom naselju Brezje - Žabjak kod Novog Mesta, pri čemu je zaplijenjen čitav arsena oružja!
Slovenska policija provela je opsežnu akciju u romskom naselju Brezje – Žabjak kod Novog Mesta, pri čemu je zaplijenjen čitav arsenal: automatska puška M70, puška sačmarica s ugrađenom optikom, tri pištolja, od kojih je jedan imao prigušivač, te čak 776 komada streljiva različitih kalibara.
Racija je uslijedila nakon pucnjave i tučnjave koje su uznemirile lokalno stanovništvo, a događa se u vrijeme povišenih napetosti nakon nedavnog ubojstva mještanina Aleša Šutarja, za koje se sumnjiči pripadnik romske zajednice.
Ironično, akcija je provedena samo nekoliko dana nakon što su predstavnici romske zajednice, uključujući i osobu čiji je dom navodno pretražen, obećali slovenskoj predsjednici Nataši Pirc Musar da pucnjave više neće biti.
Policijska uprava Novo Mesto na izvanrednoj je konferenciji za medije predstavila rezultate uspješne kriminalističke istrage koja je obuhvatila kaznena djela izazivanja opće opasnosti, nasilništva te nedopuštene proizvodnje i prometa oružjem. Akcija je kulminacija napetosti koje su u tom kraju rasle tjednima.
"Na mjestu događaja pronašli smo i osigurali veći broj čahura različitih kalibara. Obavljen je i očevid na oštećenoj kući, gdje je utvrđeno oštećenje crijepa koje odgovara pogotku iz vatrenog oružja", izjavio je Matjaž Štern, pomoćnik načelnika Sektora kriminalističke policije PU Novo Mesto.
Pucnjava se dogodila istog dana kada je u Novom Mestu održana izvanredna sjednica gradskog vijeća kojoj su prisustvovali i slovenski premijer Robert Golob te članovi vlade. Istovremeno, ispred gradske vijećnice održavao se prosvjed zbog smrti mještanina Aleša Šutarja, za čiji se napad sumnjiči 21-godišnji pripadnik romske zajednice, što je dodatno podiglo tenzije u gradu.
Intenzivna istraga brzo je dovela do prvih osumnjičenika – 48-godišnjeg muškarca i njegove 35-godišnje partnerice. Međutim, priča je dobila novi zaplet nekoliko dana kasnije, 2. studenoga, kada je policija zaprimila dojavu o brutalnoj tučnjavi u istom naselju. Jedna je osoba završila u bolnici, a kao napadači identificirani su 38-godišnjak i njegova dva sina.
Istražitelji su ubrzo povezali događaje i utvrdili da je 38-godišnji napadač ujedno i jedan od glavnih osumnjičenika za pucnjavu od 28. listopada. Na temelju prikupljenih dokaza, od Okružnog suda u Novom Mestu zatraženi su i dobiveni nalozi za pretrese domova na tri adrese.
U akciji provedenoj 4. studenoga, policija je imala što vidjeti. Zaplijenjen je pravi arsenal: Automatska puška M70, puška sačmarica s ugrađenom optikom, tri pištolja, od kojih je jedan imao prigušivač te čak 776 komada streljiva različitih kalibara.
- Zaplijenjeno oružje poslano je u Nacionalni forenzički laboratorij na daljnje vještačenje kako bi se utvrdilo njegovo porijeklo i je li korišteno u nekim drugim kaznenim djelima - dodao je Štern.
| Foto: Picasa
Protiv četvero osumnjičenih (tri odrasle osobe i jedan maloljetnik) bit će podnesene kaznene prijave za izazivanje opće opasnosti, za što je predviđena kazna do pet godina zatvora, nasilništvo (do tri godine) te nedopuštenu proizvodnju i trgovinu oružjem, za što mogu dobiti od šest mjeseci do pet godina zatvora. Iako su bili privedeni, nitko od osumnjičenih trenutno nije u istražnom zatvoru, a istraga se nastavlja.
