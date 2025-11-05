Obavijesti

Galerija

Komentari 50
VELIKA POLICIJSKA RACIJA

FOTO Slovenska policija upala u romsko naselje pa našla arsenal oružja: Sačmarica, M70, pištolji

Slovenska policija provela je opsežnu akciju u romskom naselju Brezje - Žabjak kod Novog Mesta, pri čemu je zaplijenjen čitav arsena oružja!
FOTO Slovenska policija upala u romsko naselje pa našla arsenal oružja: Sačmarica, M70, pištolji
Slovenska policija provela je opsežnu akciju u romskom naselju Brezje – Žabjak kod Novog Mesta, pri čemu je zaplijenjen čitav arsenal: automatska puška M70, puška sačmarica s ugrađenom optikom, tri pištolja, od kojih je jedan imao prigušivač, te čak 776 komada streljiva različitih kalibara. | Foto: Slovenska policija
1/20
Slovenska policija provela je opsežnu akciju u romskom naselju Brezje – Žabjak kod Novog Mesta, pri čemu je zaplijenjen čitav arsenal: automatska puška M70, puška sačmarica s ugrađenom optikom, tri pištolja, od kojih je jedan imao prigušivač, te čak 776 komada streljiva različitih kalibara. | Foto: Slovenska policija
Komentari 50

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025