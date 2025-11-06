Slovenija uvodi 'Šutarov zakon' nakon brutalnog ubojstva Aleša (48). Donosi drastične mjere...

Nepuna dva tjedna nakon brutalnog napada u kojem je život izgubio Aleš Šutar iz Novog Mesta, na stol slovenske Vlade danas stiže paket mjera koje je najavio premijer Robert Golob. Ministri će raspravljati o takozvanom "Šutarovom zakonu" koji donosi promjene u području unutarnjih poslova, pravosuđa i socijalne skrbi s ciljem borbe protiv kriminala, ali i o aktivaciji članka 37. Zakona o obrani.

Tragična smrt 48-godišnjeg ugostitelja, koji je preminuo nakon što je 25. listopada 2025. godine napadnut dok je pokušavao zaštititi svog sina, potresla je Sloveniju i pokrenula masovne prosvjede. Građani su na ulicama tražili odlučniju akciju države i strože mjere sigurnosti, a vladin paket zakona izravan je odgovor na te zahtjeve.

Što donosi "Šutarov zakon"?

Nazvan po žrtvi čija je smrt postala simbol borbe protiv nasilja, "Šutarov zakon" obuhvaća niz radikalnih promjena usmjerenih na suzbijanje kriminala. Mjere su osmišljene da djeluju na više razina, od prevencije i jačanja policijskih ovlasti do oštrijih kazni i ograničavanja socijalnih povlastica za počinitelje kaznenih djela.

Jedan od najvažnijih stupova novog zakona je značajno proširenje ovlasti policije. Cilj je omogućiti brže i učinkovitije djelovanje u situacijama visokog sigurnosnog rizika.

Prema prijedlogu, slovenska policija bi dobila sljedeće ovlasti:

Nadzor bez sudskog naloga: U područjima koja se smatraju sigurnosno rizičnima, policija bi mogla koristiti tehnička sredstva za snimanje i fotografiranje bez prethodnog odobrenja suda. Ovaj alat bio bi primjenjiv u situacijama kada postoji izravna prijetnja životima, zdravlju, slobodi ljudi ili imovini.

Ulazak u dom bez naloga: U izvanrednim okolnostima, kada postoji sumnja da se u stanu ili kući nalazi oružje ili drugi opasni predmeti koji predstavljaju neposrednu opasnost za živote, policija bi mogla ući u prostor bez sudskog naloga. Ova mjera trebala bi spriječiti eskalaciju nasilja i omogućiti trenutnu reakciju.

Foto: Privatni album

Lakše provođenje racija: Zakonske izmjene olakšale bi organizaciju i provođenje racija u ciljanim područjima, što bi policiji dalo snažniji alat za borbu protiv organiziranih kriminalnih skupina.

Stroža kaznena politika i udar na imovinu

Drugi dio paketa usmjeren je na pravosudni sustav. Predlaže se osjetno povećanje kazni, s posebnim naglaskom na kaznena djela počinjena s nasiljem. Posebno strogo tretirala bi se djela počinjena u skupinama, što je izravna reakcija na okolnosti napada na Aleša Šutara.

Osim toga, zakon predviđa ubrzanje i olakšavanje postupka oduzimanja imovine nepoznatog porijekla. Time se želi presjeći financijski temelj kriminalnih aktivnosti i poslati poruka da se zločin ne isplati.

Ograničavanje socijalnih naknada

Kontroverzan, ali prema Vladi nužan dio zakona, odnosi se na sustav socijalne skrbi. Prijedlog predviđa mogućnost ograničavanja ili ukidanja socijalnih naknada za osobe koje opetovano čine prekršaje i kaznena djela. U raspravi je i prijedlog o ukidanju dječjih doplataka za maloljetne majke, mjera koja je već izazvala rasprave u javnosti. Cilj ovih promjena je destimulirati protupravno ponašanje i osigurati da socijalni sustav ne podržava osobe koje narušavaju javni red i mir.

Vojska kao podrška policiji na granici

Paralelno sa "Šutarovim zakonom", Vlada Republike Slovenije raspravljat će i o aktivaciji članka 37. Zakona o obrani. Ovaj članak omogućuje da Slovenska vojska pruži podršku policiji u širem osiguravanju državne granice. Važno je naglasiti da pripadnici vojske ne bi imali policijske ovlasti, već bi preuzeli logističke i pomoćne zadatke.

Njihova uloga uključivala bi skrb i transport migranata te osiguravanje procedura vezanih uz njih, čime bi se oslobodio značajan broj policijskih službenika. Ti bi se policajci zatim mogli preusmjeriti na zahtjevnije sigurnosne zadaće unutar zemlje, uključujući istrage kriminalnih aktivnosti i pojačanu prisutnost u rizičnim područjima. Ovakav model suradnje već je korišten tijekom migracijske krize 2015. godine.

Paketom ovih mjera, slovenska Vlada šalje jasnu poruku da je spremna na odlučne i sveobuhvatne korake kako bi zaštitila svoje građane. Iako su neke od predloženih mjera izazvale zabrinutost dijela javnosti zbog potencijalnog zadiranja u građanske slobode, prevladava stav da je nakon tragedije u Novom Mestu snažan odgovor države bio nužan.