Dio ugostitelja diže cijene da si pokrije gubitke od korona krize

Iako su kafići i restorani otvoren u ponedjeljak, prvi tjedan je promet u njima je znatno niži nego je bio prije koronakrize. A neki su odlučili i dići cijene. Jedna čitateljica nam je javila da je u njenom lokalnom kafiću u zapadnom dijelu Zagreba kava poskupjela sa sedam na devet kuna.

Da je dio ugostitelja odlučio poskupjeti piće potvrdio nam je i predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak. Ali kaže da se se radi o manjini, oko 10 posto njih na taj način pokušava pokriti manji promet i manji kapacitet u svojim lokalima zbog epidemioloških mjera. Ali postoji, kaže, još jedan razlog.

- Dobavljači pića više ne daju rabate koji su prije krize bili od 10 do 20 posto. Također se traži i plaćanje unaprijed i više ne daju odgode plaćanja. I oni su pogođeni krizom i ostali su dužni prema svojim dobavljačima, tako da se radi o spirali jer su njima ostali milijuni neplaćeni kod ugostitelja koji su preko noći morali zatvoriti lokale. Ljudi se prilagođavaju i pokušavaju dizanjem cijena pokriti gubitke i manji promet. Osobno ne mislim da je to ispravna logika, nego smatram da bi trebalo raditi suprotno - ići s popustima kako bi se privukli gosti. Dobar primjer su ugostitelji u Opatiji koji su dogovorno odlučili spustiti cijene 19 posto do kraja svibnja. - kaže nam Marin Medak.

Kaže da će većina nastaviti sa starim cijenama i modelom, ali da je restoranima u prvom tjednu ostvareno otprilike 30 posto prometa u odnosu na onaj ranije, dok je su mali "kvartovski" kafići na 80 posto prometa. Medak kaže i da 1. lipnja prestaju mjere pomoći Vlade. Beč je uveo vouchere od 50 eura koji obitelj može potrošiti u restoranu kako bi spasili tu granu usluge u austrijskoj metropoli.

- Od 50-ak tisuća zaposlenih, sigurno će barem 15.000 ljudi do srpnja izgubiti posao, a ako sezona podbaci, tek onda nas čeka teška jesen - zaključuje Medak.

Naravno, kako smo objavili, ima i onih koji su spustili cijene hrane, o čemu smo podrobno pisali u tekstu "Na Hvaru je lani omlet koštao 24 eura, a sada je noćenje 18 eura".

Marin Levaj, vlasnik je Mojo bara u središtu Zagreba. Kaže da je prvi tjedan bio jako težak.

- Nismo digli cijene jer smatram da bi to sada donijelo više štete nego koristi. Lani smo o tome razmišljali, ali nismo iako bi nam svaki prihod danas osigurao bolju startnu poziciju. Ali apsolutno razumijem neke kolege koji se i na taj način pokušavaju spasiti. Ugostiteljstvo je sada zaista na rubu propasti. Mnogo ljudi se iz centra iselilo nakon potresa jer su im uništeni domovi, tvrtke još nisu vratile sve zaposlene, a ljudi i mijenjaju navike. Ako sve ovako ostane, vjerujem da će barem 40 posto ugostitelja morati zatvoriti svoje lokale bar na neko vrijeme - kaže Levaj.

Dodaje i da više neće biti sponzorskih ugovora o kojima su mnogi ovisili jer štede i proizvođači i distributeri, a potvrđuje i teže uvjete nabave o kojima je pričao Medak.