Udruženje ugostitelja Zagreba pozdravlja odluku stožera o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata do ponoći i nada se da će to pomoći prometu, no nezadovoljno je i sramotnim ocjenjuje što su kafići opet zapostavljeni i još ne mogu raditi unutra, istaknuo je za Hinu predsjednik tog udruženja Franz Letica.

Zagrebačko udruženje ugostitelja po članstvu je jedno od većih u Hrvatskoj, a kako su i dio Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK) Letica sramotnim drži izjave predsjednika tog Ceha Jose Smolića da su zadovoljni novom odlukom stožera oko radnog vremena, pri čemu ni ne spominje potrebu otvaranja unutrašnjosti kafića i barova.

"Govoriti samo o zadovoljstvu zbog za sat produženog radnog vremena - s 23 do 24 sata, znači ne zastupati kolege u cijelosti nego selektivno, zbog čega se oni koji imaju samo kafe barove još više vide zapostavljenim, ne samo od stožera, nego i od Ceha", tvrdi Letica.

Ocjenjuje kako je za mnoge ugostitelje cijela ta situacija oko otvaranje i neotvaranja ugostiteljskih objekata, samo rad na terasama, pa onda rad restoranima i unutra i vani, a kafićima i dalje samo vani, prilično zbunjujuća i nerealna, te im je već pomalo nejasno jesu li otvoreni ili u biti zatvoreni.

"Ako se 15. lipanj stalno negdje spominje kao mogući datum otvaranja rada i u unutrašnjosti kafića, pitamo se koja je razlika između 10. ili 11. lipnja i 15. lipnja, što znači tih par dana? To stvarno nije više nikome jasno, a puno nas se nadalo da će povoljna epidemiološka situacija u zemlji, veći dolasci turista i početak ljetne sezone, kao i početak europskog nogometnog prvenstva, biti dovoljan razloga da omoguće i rad kafićima unutra. No, od toga još ništa, a nemamo ni naznake kada bi to moglo biti", komentira Letica i dodaje kako je sve to i "žalosno".

Iznosi i podatak kako je, unatoč otvaranju unutrašnjosti restorana i rada kafića na otvorenom, pa i rastu prometa koji se fiskalno pokazuje, u ugostiteljskim objektima promet još oko 50 posto manji nego u isto vrijeme 2019. i ni izbliza nije dovoljan da se pokriju svi troškovi.

Nastavlja se i problem s pronalaskom radnika, posebice kvalitetnih i obučenih ljudi, koje ugostiteljstvo već traži 'ko' suho zlato', pri čemu su i iznosi plaće problem, jer ako ugostitelji ne rade punim kapacitetom teško da mogu i zaraditi i platiti radnike koliko bi željeli, zaključno je upozorio Letica.

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je objavio da će večeras od ponoći ugostiteljski objekti, pekarnice, casina i automat klubovi moći raditi do 24 sata. Moći će se i trenirati u školskim dvoranama, a i konferencije i kongresi moći će se održavati uz pridržavanje mjera.

Produžavanje do 24 sata odnosi se i na javna događanja, okupljanja i manifestacije, no unutrašnjost kafića i dalje je zatvorena za posjetitelje, osim za one ugostiteljske objekte koji poslužuju hranu.

Nedugo nakon toga reagirao je Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a koji je pozdravio odluku nacionalnog stožera civilne zaštite o produljenju rada ugostiteljskih objekata do ponoći.

Ceh je pritom podsjetio da je prošli tjedan uputio zahtjev stožeru s prijedlogom da se ugostiteljima dopusti rad do minimalno 24,00 sata tijekom europskog prvenstva u nogometu, s obzirom da se epidemiološka slika popravila.

Predsjednik Ceha ugostitelja Joso Smolić u priopćenju je izjavio kako odluka o produljenju rada ugostiteljskih objekata neće ugroziti epidemiološku situaciju, već će omogućiti da praćenje nogometa prođe bez neugodnosti.

Rekao je i kako je to primjer uspješne suradnje struke i stožera. Vjeruje da je odluka na zadovoljstvo svih - ugostitelja i brojnih navijača koji će europsko prvenstvo u nogometu pratiti u ugostiteljskim objektima.

Smolić je još jednom pozvao na pridržavanje epidemioloških mjera.