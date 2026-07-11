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KVAR NA DALEKOVODU

Dio Zadra ostao bez struje: Kvar nastao nakon udara groma?

Piše Julia Očić,
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Dio Zadra ostao bez struje: Kvar nastao nakon udara groma?
Zadar: Noćni pogled na grad | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Bez struje su iznenada ostali stanovnici Starigrada, Rovanjske, Selina, Posedarja, Maslenice, Vinjerca, Slivnice Gornje i Slivnice Donje.

Veći dio podvelebitskog područja danas poslijepodne ostao je bez električne energije nakon kvara na dalekovodu. Prema neslužbenim informacijama, kvar je nastao nakon udara groma, piše Zadarski list.

Bez struje su iznenada ostali stanovnici Starigrada, Rovanjske, Selina, Posedarja, Maslenice, Vinjerca, Slivnice Gornje i Slivnice Donje. 

Prema informacijama HEP-a, riječ je o neplaniranom prekidu uzrokovanom kvarom na dalekovodu. Procjenjivalo se da bi radovi na otklanjanju kvara mogli potrajati do 22 sata, no do kvar još uvijek nije uklonjen.

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