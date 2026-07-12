Hajdaš Dončić: Znate što su mi rekli? Da se Jandroković planira na rušenje Andreja Plenkovića!

Gordan Jandroković rekao je u subotu u Cavtatu da je HDZ-u svejedno hoće li Zoran Milanović ići na parlamentarne izbore jer su ga pobijedili i kad je išao i kad nije.

- Milanović je već puno stvari rekao pa porekao. Potpuno je irelevantno to što je rekao jer se to može promijeniti još sto puta - rekao je Jandroković i dodao da su zadovoljni suradnjom s koalicijskim partnerom DP-om što pokazuje i dogovor oko rezolucije o Hrvatima u BiH.

Isti dan je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić rekao da je čuo kako Jandroković planira rušiti Andreja Plenkovića.

- Milanović se neće kandidirati, to pričam već godinu i pol dana. Čak i većina koja površno prati politiku zna da smo si Milanović i ja vrlo dobri. Jučer sam bio u Požegi, znate što su mi rekli? Da se Jandroković priprema za izbore, da planira rušiti Plenkovića - rekao je prvi čovjek SDP-a.

