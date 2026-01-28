Dio Zagreba ostao bez struje, ne rade semafori. Evo kad se vraća

Dio Novog Zagreba u srijedu ujutro ostao je u potpunom mraku. Struje je nestalo u dijelu Savice i Folnegovićevom naselju.

Osim toga, na Držićevoj aveniji ne radi nekoliko semafora, zbog čega se stvara kaos u prometu.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako su izvijestili iz HEP-a, ispad električne energije dogodio se na srednjem naponu. Službenici su na terenu te uklanjaju kvar, a povratak električne energije očekuje se kroz sat vremena.