Dionica smrti: Život su izgubili Toše Proeski i Doris Lambaša, cesta je za mnoge bila kobna...

Dionica smrti, autocesta A3 između čvora Novska i Okučani, monotona, jednolična i zbog toga zamorna. Neslavan naziv ova je slavonska prometnica duga 100 kilometara dobila zbog teških prometnih nesreća. Poginuo je tamo prije točno 17 godina i Toše Proeski, makedonski pjevač koji je bio i ostao jedan od najomiljenijih glazbenika u regiji.

Tog tragičnog jutra, 16. listopada 2007., mnogi su se probudili s teškom i neočekivanom viješću. Makedonskom Pavarottiju i makedonskom Oliveru, kako su ga mnogi nazivali, život se ugasio u 27. godini života. Stravični prizori s autoceste A3 šokirali su tisuće ljudi. Tog kobnog utorka oko 6.20 sati, automobil VW Touareg, kojim je upravljao Georgij Georgijevski, udario je u prikolicu tegljača, a desna strana, gdje je sjetio Toše, završila je pod prikolicom kamiona. Auto se zaokrenuo na cesti, a potom silovito udario u metalnu ogradu koja razdvaja dva traka autoceste.

Oči makedonske glazbene zvijezde tad su se zauvijek sklopile. Njegovo beživotno tijelo iz smrskanog automobila su vadili vatrogasci. S njim je u autu bila i njegova menađerica Ljiljana Petrović, koja je zajedno s Georgijevskim, prošla s lakšim ozljedama.

Nesreću imao i Emir Hadžihafizbegović, Hanka Paldum, Dolores Lambaša...

Televizijska i kazališna glumica Dolores Lambaša izgubila je život nakon prometne nesreće pokraj Slavonskog Broda u listopadu 2013. godine na autocesti A3 Zagreb – Lipovac pokraj Velike Kopanice. Za vozilom se nalazio Stojan Matavulj, dok je Dolores bila na suvozačkom mjestu. Imala je 32 godine. Vraćali su se iz Beograda u Zagreb s kazališne predstave te su usput odlučili stati u Iloku te posjetiti Željka Sladetića, Stojanova prijatelja.

Trebali su prenoćiti u hotelu Dunav, a potom krenuti prema Zagrebu, no odlučili su ipak da će putovati usred noći. Matavulj je vozio terenac brzinom od 130 km/h, bez obzira na gustu maglu koja je na cesti bila tog kobnog jutra, a imao je i 0,66 promila alkohola u krvi. Naletio je na VW Polo koji se nalazio ispred njih. Zbog siline udarca oba automobila završila su na krovu. Matavulj je prošao samo s blažim ozljedama, dok je Dolores izletjela iz automobila. U bolnici u Slavonskom Brodu preminula je zbog teških ozljeda.

Na neosvijetljenom dijelu autoceste A3 kod čvora Novska 2014. godine, u prometnoj je nesreći sudjelovao i glumac Emir Hadžihafizbegović. Naletio je na ženu i muškarca koji su mijenjali gumu nakon što su, uz pet ostalih automobila, naletjeli na polomljenu svjetlosnu signalizaciju koju je porušio drugi vozač. Hadžihafizbegović je pokušao proći između ograde autoceste i zaustavljenog vozila, no pritom je udario u muškarca i jednu od dvije žene. Anica Kuduz (63) preminula je kasnije u bolnici u Novoj Gradišci.

Kraljica sevdaha Hanka Paldum doživjela je godinu nakon prometnu nezgodu kada je putovala u Zagreb na gažu. Uspjela se izvući bez ozljeda, no njezin automobil bio potpuno smrskan.

– Što se dogodilo? Ne znam. Jesam li naletjela na sklisku cestu ili mi je možda malo pala koncentracija... nemam pojma. Sudar se dogodio kod Križa. Uglavnom, sreća je da mi dlaka s glave nije pala. Auto je totalno razbijen i odvezli su ga u Sarajevo, a ja idem u nove pobjede – objasnila je Hanka tada za Večernji list.

Crni niz se nastavio

U stravičnoj prometnoj nesreći 25. srpnja 2021. kod Slavonskog Broda poginulo je deset ljudi, a do nesreće je došlo kada je autobus prešao u traku za zaustavljanje i prevrnuo se. Tu kobnu nedjelju ujutro u 6.20 sati na autocesti kod Slavonskog Broda s ceste je sletio kosovski autobus. U autobusu je bilo 69 ljudi, 67 putnika i dvojica vozača, mahom kosovskih državljana na radu u Njemačkoj, koji su iz Frankfurta putovali za Prištinu na odmor.

Deset je ljudi preminulo, 45 je ozlijeđeno, od toga 15 teško, a 30 ljudi je bilo lakše ozlijeđeno. Među poginulima su bile i majka i kći, ali i majka petero djece. U nesreći je poginuo i drugi vozač busa, inače otac trojice sinova. Vozač (53) je priznao da je kriv.

U svibnju 2016. godine je poginulo troje ljudi. Nesreću je uzrokovao vozač Toyote koji se vozio u suprotnom smjeru. Izravno se sudario s BMW-om u kojem su bila dva muškarca. Sva trojica su poginula. U listopadu iste godine je, na autocesti A3 kod Okučana, poginuo 43-godišnjak koji je stajao uz svoj automobil. Na njega je naletio kamion registracijskih oznaka BiH.

Dva dana prije Božića 2016. godine između Okučana i Novske sudarila su se tri vozila. Jedan je čovjek poginuo, drugi je ozlijeđen. U studenom te godine s autoceste A3 kod Okučana je sletio mladi policajac. Nakon što je dijelom vozila prošao na travnatu površinu uz prometnicu, vozilo se počelo zanositi da bi se na kraju nekoliko puta prevrnuo. Mladom policajcu nije bilo spasa.

Dva mjeseca ranije je poginuo vozač automobila kada je sletio s ceste. Suvozačicu je Hitna prevezla u bolnicu u Novu Gradišku. U veljači iste godine je još jedan čovjek na sličan način izgubio život. Sletio je automobilom u kanal.

Jedan muškarac je poginuo, a drugi je teško ozlijeđen kada su se sudarila tri vozila između čvorova Kutina i Novska početkom lipnja 2018. godine.

U listopadu i studenome 2018. godine je u teškim prometnim nesrećama ozlijeđeno 15 putnika. U ranojutarnjim satima početkom kolovoza sudarila su se dva kombija i osobni automobil. Devetero ljudi prevezeno je u bolnicu u Novoj Gradiški.

Samo tjedan dana ranije, u sudaru kamiona i autobusa poginuo je vozač kamiona. U autobusu je lakše ozlijeđeno između 10 i 15 putnika, a u lipnju su, te godine, između čvorova Okučani i Novska u prometnoj nesreći također sudjelovali kamion i autobus. Tada je preminuo vozač kamiona, a osmero je putnika autobusa ozlijeđeno.

Teška prometna nesreća na odmorištu na autocesti A3 između Novske i Okučana iz 2019. godine, potresla je javnost. Vozač kamiona skrenuo je s autoceste na odmorište i usmrtio dvije djevojčice, učenice sedmog razreda Osnovne škole Dalj koje su, zajedno sa svojim vršnjacima, autobusom krenule na ekskurziju u Sveti Filip i Jakov pokraj Zadra.

U srpnju 2020. godine u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3, između Novske i Okučana u smjeru Lipovca, teške ozljede zadobilo je dvoje odraslih ljudi, dvoje djece lakše, dok je jedno dijete prošlo bez ozljeda. U ožujku 2023. četvero ljudi poginulo je na autocesti A3 između Novske i Okučana kad se prevrnuo kamion srbijanskih registracija. Svi preminuli su migranti.

Jurnjava lijevom prometnom trakom na autocesti. Pretjecanje kamiona i auta. Glasna glazba. Nekoliko zlatnih prstena na rukama i pokazivač brzine koji je u jednom trenutku pokazivao čak 200 kilometara na sat. Sve to vidljivo je na snimkama koje je na Facebooku objavio mladić E. Z. (24). Bilo je to svega nekoliko minuta prije nego će sebe i svoju suprugu (21) odvesti u smrt. Na autocesti A3, između Novske i Okučana, svojim BMW-om se zabio u stražnju stranu kamiona. On i supruga poginuli su na mjestu, a dijete (2) zadobilo je teške tjelesne ozljede.

Krajem siječnja 2024. četvero ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći na istoj dionici. Sudarila su se dva automobila, nakon čega su na njih doletjela još tri. U siječnju 2023. na toj se dionici prevrnula cisterna, a vozač je završio u bolnici.