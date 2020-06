DIP izdao upute za izborni dan: Zaraženi neće moći glasati, oni u samoizolaciju moraju se javiti

Birači koji odlaze na glasanje moraju ujutro izmjeriti temperaturu. Oni u samoizolaciji moraju se javiti biračkim odborima kako bi se organiziralo da im članovi dođu pred vrata. A ići će i u Domove za starije

<p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) u ponedjeljak je predstavilo tehničke upute koje su napravili u suradnji s HZJZ-om, a koje se odnose na dan izbora i način glasovanja u uvjetima epidemije korona virusa. </p><p>- Cijela naša uputa bazira se na sloganu "budimo odgovorni" - istaknuo je predsjednik<strong> DIP-a Đuro Sessa.</strong></p><p>Pozvao je sve glasače koji se nalaze u samoizolaciji da se do četvrtka jave svojim biračkim odborima kako bi im se moglo omogućiti da im članovi biračkog odbora u nedjelju dođu na vrata, a kako bi mogli ostvariti svoje glasačko pravo. <br/> Oni koji poslije četvrtka završe u samoizolaciji, istaknuo je na pitanje novinara, također se mogu javiti kako bi se organizirao dolazak do njihovih vrata. </p><p>- Članovi biračkog odbora, koji idu k onima koji ne mogu izaći na biračko mjesto zbog teže bolesti, nemoći, invaliditeta ili mjere samoizolacije, dolaze pred vrata njihovog doma i<strong> sve radnje obavljaju ispred vrata. Obavezno nose maske za lice i rukavice.</strong> Ako birač nije u mogućnosti doći do ulaznih vrata, onda članovi biračkog odbora ulaze k njemu, gdje osim maske i rukavica moraju imati i <strong>nazuvke za cipele. Oni kojima je propisana mjera samoizolacije također obavezno nose masku za lice</strong> - istaknula je potpredsjednica <strong>DIP-a Vesna Fabijančić.</strong></p><p>Nakon 10 posjeta biračima, članovi biračkog odbora dezinficiraju i skidaju rukavice te ih odlažu u vrećicu koju nose sa sobom, a potom dezinficiraju ruke i stavljaju novi par rukavica. Po povratku na biračko mjesto, odlažu vrećicu s iskorištenim rukavicama u kantu za otpatke. </p><p>Uglavnom, stalno moraju dezinficirati ruke, prije i poslije svake radnje. </p><p><strong>Zaražene osobe ne mogu glasati. </strong></p><p>- Ne bi to mogli ni da su zaraženi nekim drugim bolestima - rekao je Sessa.</p><p>Biračima koji idu na biračka mjesta, preporučuje se da u jutarnjim satima izmjere temperaturu koja ne smije biti viša od 37,2 stupnja. Ukoliko su zaraženi ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome, ne smiju pristupiti biračkom mjestu. To se odnosi i na sve sudionike izbornog procesa - od predsjednika DIP-a, zamjenika, članova biračkih odbora, promatrača. </p><p>Članovi biračkog odbora i promatrači <strong>obavezno moraju nositi zaštitne maske za lice cijelo vrijeme, dok je za glasače to preporuka. </strong>Ako je i nemaju, mogu ući glasati. Masku glasači nakratko trebaju skinuti prilikom identifikacije i pružanja osobne iskaznice, a član odbora koji pregledava iskaznicu obavezno mora nositi i zaštitne rukavice i dezinficirati ih. Birački odbori moraju voditi evidenciju svih članova, promatrača i predstavnika medija s naznakom točnog vremena dolaska i odlaska s biračkog mjesta. <br/> Prostoriju u kojoj se vrši glasovanje potrebno je prozračiti i to ponavljati tijekom dana, dezinficirati sve površine više puta dnevno te na ulazu osigurati dezinficijens. Svi prije ulaska obavezno moraju dezinficirati ruke, a jedan član biračkog odbora mora nadzirati da li se to stvarno i primjenjuje. Preporuka je <strong>da glasači imaju svoju kemijsku olovku</strong> kojom će, bez dužeg zadržavanja, zaokružiti onu stranku i/ili onu osobu koju iduće četiri godine želi kao zastupnika u Saboru. Ukoliko i nemaju svoju kemijsku, mogu uzeti onu na glasačkom mjestu, ali zato je nužna dezinfekcija ruku.</p><p>Na glasanje treba ulaziti jedan po jedan, u prostoriji može biti onoliko glasača koliko ima glasačkih kutija te svi cijelo vrijeme moraju držati razmak od 1,5 metra jedni od drugih. Najbolje da oni koji čekaju svoj red, čekaju na otvorenom. </p><p>Oni koji se nađu u redu u vrijeme zatvaranja birališta u 19 sati, također će, rekao je Sessa, <strong>moći glasati i nakon tog roka. </strong></p><h2>Glasanje u Domovima za starije</h2><p>Što se tiče glasanja izvan biračkog mjesta,odnosno u ustanovama socijalne skrbi, biračko mjesto se formira u predvorju. Svi moraju izmjeriti temperaturu, kako korisnici Domova za starije, tako i članovi biračkih odbora. Ako netko od birača ne može pristupiti predvorju, onda će ga članovi biračkog odbora posjetiti u hodniku ispred osobe ili, ako se birač ne može kretati, ući u sobi. A ovlašteni djelatnik ustanove mora voditi brigu o osiguranju epidemioloških mjera. </p><p>Članovi biračkog odbora <strong>obavezno moraju nositi masku za lice, rukavice, nazuvke za cipele</strong> te stalno dezinficirati ruke, odnosno rukavice. A jednako tako birači moraju dezinficirati ruke prije i poslije glasanja. </p><p>Onima kojima ne mogu pristupiti biračkom mjestu, dodao je Sessa, odlaze dva člana biračkog odbora - jedan sa strane opozicije, jedan od strane vladajućih.</p><p>- To birački odbori moraju osigurati - rekao je. </p><h2>Prebrojavanje glasova</h2><p>Nakon zatvaranja biračkog mjesta, prostorija se mora prozračiti, oprati dezinficijensom na bazi alkohola i tek kad se površine osuše, moguće je istresti listiće iz kutija i prebrojati glasove. I tada svi moraju držati razmak od 1,5-2 metra i stalno dezinficirati ruke, odnosno rukavice. </p><p>Na pitanje novinara ima li dovoljno članova biračkih odbora u Đakovu i Zagrebu, obzirom na situaciju u ova dva grada i povećan broj zaraženih, a samim time i velik broj ljudi u samoizolaciji, Fabijančić je rekla kako Đakovo ima 36 biračkih mjesta, a Zagreb 600. </p><p>- Za sada, koliko je poznato, u samoizolaciji je negdje preko 1000 ljudi, a među njima ima i djece, a vjerojatno ima i onih koji neće izraziti želju za glasanjem. Ako se uzme u obzir da je 36 biračkih odbora, naravno da će DIP pratiti cijelu situaciju i naći načina da se omogući glasanje - rekla je naglasivši da najprije birači u samoizolaciji moraju izraziti želju za glasanjem kako bi se to moglo organizirati. </p><p>- Mi polazimo od nominalnih brojki kao da će 100 posto birača u samoizolaciji izraziti želju za glasanjem. Što se tiče Zagreba, smatramo da broj onih u samoizolaciji u odnosu na broj biračkih mjesta ne bi trebao predstavljati problem - rekla je. </p><h2>'Ne možemo jamčiti 100 posto da ćemo svima koji se jave moći omogućiti glasovanje'</h2><p>Na pitanje mogu li jamčiti da će se svima u samoizolaciji omogućiti glasačko pravo, Sessa je istaknuo kako ta mogućnost nije apsolutna te<strong> da se ni na jednim izborima to nije apsolutno omogućilo svima kojima su se javili nego onoliko koliko se moglo s obzirom na objektivnu situaciju na pojedinom biračkom mjestu. </strong></p><p>- Ljudi koji su u samoizolaciji nisu neka posebna kategorija u odnosu na sve ostale. Posebna su kategorija utoliko što će se, da im se omogući glasanje, trebati provesti dodatne aktivnosti glede zaštite i njih i onih koji će im doći - rekao je dodavši kako će oni učiniti <strong>sve što mogu da se što šire i liberalnije to pravo omogući.</strong></p><p>Izlaznost birača, dodala je Fabijanić, 2016. godine bila je 50 posto.</p><p>- Zašto mislite da bi bila 100-postotna izlaznost onih birača koji su u samoizolaciji? Sadašnja nominalna brojka i s obzirom na dosadašnju praksu izlaznosti birača i broja biračkog odbora ne ukazuje na zabrinutost da se to ne bi moglo odraditi - rekla je. </p><p>Novinari su upitali što će biti s biračima iz BiH, koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a koji nisu promijenili mjesto glasanja prije nove odluke o prelasku granice bez 14-dnevne samoizolacije. </p><p>- Što se tiče popisa birača, to je u nadležnosti Ministarstva uprave. No, obzirom na izmijenjene okolnosti, o tome se svakako razmišlja, da se eventualno omogući upis na mjesto koje je biraču dozvoljeno - rekao je. </p><p>Glasnogovornik DIP-a dodao je kako je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, u međuvremenu za trajanje ove presice, rekao da se donosi odluka o ukidanju samoizolacije za one koji dolaze iz BiH. </p>