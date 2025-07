Diplomat iz bajke: Uhitili Indijca koji je godinama lažno glumio ambasadora izmišljenih država

Indijska policija uhitila je 47-godišnjeg Harshvardhana Jaina zbog sumnje da je iz luksuzne unajmljene vile u blizini New Delhija godinama vodio lažno veleposlanstvo, predstavljajući se kao diplomat iz izmišljenih država poput Westartice, Seborge, Lodonije i Poulvije.

Prema navodima Specijalne radne skupine policije savezne države Uttar Pradesh, Jain se predstavljao kao "Baron Westartice" i "kraljevski savjetnik" kneževine Seborge, koristeći lažne diplomatske titule i rekvizite kako bi prikrio prijevare i pranje novca. Policija je tijekom pretrage pronašla više lažnih dokumenata, uključujući krivotvorene putovnice, pečate indijskog Ministarstva vanjskih poslova, novinarske akreditacije i četiri automobila s lažnim diplomatskim oznakama.

Jain je, navodno, prevario više osoba nudeći im poslove u inozemstvu i koristio tzv. hawala sustav – neformalnu metodu transfera novca izvan bankarskog sustava – za pranje sredstava preko fiktivnih tvrtki. U trenutku uhićenja zaplijenjeno je oko 4,5 milijuna rupija (približno 45.000 eura) u gotovini, uključujući i strane valute.

Prema informacijama koje su prenijeli The Times of India i The Indian Express, Jain je na ulazu u vilu imao pločicu s titulom "Njegova Ekselencija Harsh Vardhan Jain, Royale Consigliere, Principato di Seborga", a često je organizirao dobrotvorne događaje kako bi dodatno učvrstio svoj diplomatski imidž. Vlasti su također navele da je koristio digitalno obrađene fotografije kako bi se prikazao u društvu svjetskih lidera.

Policija je potvrdila da ovo nije Jainov prvi sukob sa zakonom. U prošlosti je bio povezan s tantrikom Chandraswamijem te međunarodnim trgovcem oružjem Adnanom Khagoshijem. Istražitelji vjeruju da je iskoristio nejasan pravni status tzv. mikronacija – samoproglašenih država bez međunarodnog priznanja - kako bi dao legitimitet svojim aktivnostima.

Neki od entiteta koje je spominjao, poput Westartice i Seborge, zaista postoje u obliku mikronacija. Westartica, koju je 2012. osnovao bivši američki mornarički časnik Travis McHenry, polaže pravo na teritorij u zapadnoj Antarktici, a tvrdi da ima oko 2500 "građana". Seborga se nalazi u talijanskoj regiji Liguriji, a od 1960-ih njeguje tradiciju izbora simboličnog kneza i lokalne valute.

Jain se trenutačno suočava s više optužbi, uključujući krivotvorenje, prijevaru i zlouporabu službenih obilježja. Istraga je u tijeku.