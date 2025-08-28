Obavijesti

NEKA NE NASJEDA NA DEZINFORMACIJE

Direktor festivala 'Nosi se': 'Premijer smiruje tenzije, ali neka pročita program festivala'

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjedice predsjedništva stranke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Pozivamo sve na smirenje tenzija, treba poštivati umjetničke slobode. Bilo koji oblik verbalnog i drugog nasilja nam je neprihvatljiv. Policija je reagirala sukladno zakonu, izjavio je danas Plenković

Gotovo tjedan dana nakon što su branitelji i huligani prekinuli festival 'Nosi se' u Benkovcu, situacija se ne stišava. Organizatori su u međuvremenu odgodili festival, a aktualnu temu prokomentirao je danas i premijer Andrej Plenković.

- Pozivamo sve na smirenje tenzija, treba poštivati umjetničke slobode. Bilo koji oblik verbalnog i drugog nasilja nam je neprihvatljiv. Policija je reagirala sukladno zakonu. Daje cjelovitu sliku zbivanja. I sami organizatori su priznali da su pretjerali u provokacijama. Ja sam dobio jedno pismo branitelja iz Benkovca. Razumijem ih, da su pogođeni, da se narušava dignitet Domovinskog rata kojeg ćemo uvijek štititi. Hrvatska se izborila za slobodu koja je svakom pojedincu zajamčena, nikome se ne može nametati što će pisati, što će govoriti, a ne daj bože što će misliti. Sloboda svima, sloboda umjetničkom izražavanju, ali tu su i branitelji koji su najviše učinili za hrvatsku slobodu - poručio je premijer. 

Na njegovu izjavu priopćenjem se osvrnuo Juraj Aras, direktor 'Nosi se' festivala. Prenosimo ga u cijelosti.

"Priopćenje gospodina Plenkovića je vrlo odmjereno. Poslana je poruka smirivanja tenzija i obrane svake slobode pa i umjetničke. Čestitam i zahvaljujem na tome, nisam ni sumnjao. Ali ta je izjava ipak selektivna, proizlazi iz dezinformacije i ne dopušta ni naslutiti da ovom slučaju i ovakvoj atmosferi prethode poruke i aktivnosti najviše državne politike. 

Istinu je premijer rekao da mi je žao što sam svojom umjetničkom slobodom kao urednik oblikovanja NOSI SE festivala izazvao srdžbu dijela populacije branitelja, to sam im i rekao u osobnom kontaktu, u pristojnom razgovoru - pri tome stojim i dalje. Žao mi je - malo sam se preigrao kako bih privukao pažnju svojim pokušajem igre asocijacija. Ostaje pitanje što ćemo s umjetničkom slobodom - ili slobodom izražavanja uopće?

Ali za premijera i javnost važno je da se držimo činjenica: 

- pobuna kreće prvenstveno s osobne i lokalne netrpeljivosti prema jednoj mladoj ženi, prijateljici i kolegici Meliti Vrsaljko pa onda prema Oliveru Frljiću koji niti je trebao doći niti ga poznajem i prema Marku Vučetiću, filozofu, a tek onda posredno prema programu - točnije imaginaciji programa koja ne korespondira sa stvarnošću.

- festival NOSI SE ove se godine bavi temom rata generalno i globalno, njegovim mehanizmima, historiografijom i osobnim iskustvima kako bi publika kroz umjetničke radove i dijalog doživjela katarzu. Rat je, na žalost, dio naše stvarnosti u ovom vremenu. Analizom i dekonstrukcijom otkrivamo istinu koja je terapijska i prevenira naša impulzivna ponašanja.

- tema nije Domovinski rat, to je impulzivno i bez razumijevanja izmišljena teza - osim filma Mirotvorac u kojem je tema ugroženo mirotvorstvo, a iz vremena je Domovinskog rata. - U cilju preciznosti: razgovor nakon filma nazvan je “Analitika državnih i paradržavnih oblika provokacije zločina u ime viših ciljeva”,  - opet s generalnog stanovišta, od teksta Alfreda Jarryja s kraja 19. stoljeća, preko zbijega u El Shatt do osobnih iskustava kroz umjetnička djela i koncertne izvedbe Damira Avdića, kritičara kapitalizma i fašizma u globalnom svijetu.

- ničeg uvredljivog u programu festivala nema ni za Domovinski rat ni za Republiku Hrvatsku

Molim premijera da pročita program i ne nasjeda dezinformacijama iz javnog prostora. 

Svi smo se malo preigrali, ja, dio branitelja i dio javnosti - ni u tome nema ništa strašno ako se ne koriste nasilne metode. Bilo bi dobro da i premijer prizna da se visoka politika preigrala s političkim trgovinama koje utječu na ovakvu atmosferu u društvu te poduzme jasnije i konkretnije poteze prema očuvanju ustavnih vrednota."

