Obavijesti

News

Komentari 15
PRATITE UŽIVO:

Plenković o drami u Benkovcu: Treba poštivati umjetničke slobode, nasilje nije prihvatljivo

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Plenković o drami u Benkovcu: Treba poštivati umjetničke slobode, nasilje nije prihvatljivo
Zagreb: U NSK održana 113. sjednica Vlade RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

I sami organizatori su priznali da su pretjerali u provokacijama. Ja sam dobio jedno pismo branitelja iz Benkovca. Razumijem ih, da su pogođeni, da se narušava dignitet Domovinskog rata kojeg ćemo uvijek štititi, rekao je

Premijer Andrej Plenković na redovitoj sjednici je komentirao događaje u Benkovcu i Šibeniku te prosvjede branitelja protiv dva festivala Nosi se i Fališ.  

PRATITE UŽIVO:

- Pozivamo sve na smirenje tenzija, treba poštivati umjetničke slobode. Bilo koji oblik verbalnog i drugog nasilja nam je neprihvatljiv. Policija je reagirala sukladno zakonu. Daje cjelovitu sliku zbivanja. I sami organizatori su priznali da su pretjerali u provokacijama. Ja sam dobio jedno pismo branitelja iz Benkovca. Razumijem ih, da su pogođeni, da se narušava dignitet Domovinskog rata kojeg ćemo uvijek štititi. Hrvatska se izborila za slobodu koja je svakom pojedincu zajamčena, nikome se ne može nametati što će pisati, što će govoriti, a ne daj bože što će misliti. Sloboda svima, sloboda umjetničkom izražavanju, ali tu su i branitelji koji su najviše učinili za hrvatsku slobodu - poručio je premijer. 

Na početku sjednice Vlade premijer se osvrnuo na BDP i rast od 3,4 posto u odnosu u na isti period lani. 

POGLEDAJTE VIDEO: Branitelji se sad pobunili protiv festivala u Šibeniku. Kaos na presici: 'Ja da stavim kokardu?'
Branitelji se sad pobunili protiv festivala u Šibeniku. Kaos na presici: 'Ja da stavim kokardu?'

- To je 18. kvartal za redom rasta hrvatskog gospodarstva. Javnost treba osvijestiti da je hrvatski BDP dvostruko viši od prosjeka EU-a i da je među tri najveća rasta gospodarstva u Europskoj uniji - poručio je dodajući kako je cilj da gospodarski rast osjete svi građani i svako kućanstvo, da budu veće plaće i mirovine. 

- A propos mirovina, aktualna vrijednost mirovina povećava se za 6,48 posto. To je treća najveća stopa usklađivanja od 1999. godine. Veće mirovine će biti isplaćene u rujnu za kolovoz, s razlikom za srpanj. Uvest ćemo od kraja godine i godišnji dodatak na mirovinu koji će se isplatiti u prosincu, a do kraja godine će prosječna sveukupna mirovina premašiti 700 eura, sada je 648 eura - istaknuo je Plenković. 

Cilj je da prosječna mirovina do kraja mandata Vlade bude 800 eura i na temelju procjena i propisa, taj cilj će biti ostvaren. 

Osvrnuo se i na obilježavanje europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima. 

- Osuđujemo napad Rusije na Kijev noćas. Upućujemo sućut obiteljima ozlijeđenih i ubijenih. Po prvi put je oštećena i zgrada EU-a. Mirovini proces ne bi smio završiti na štetu Ukrajine i mi kao Hrvatska to ističemo i dalje - rekao je premijer. 

Kad je riječ o Palestini, rekao je da se treba postići prekid vatre. 

- Nova odluka je na sjednici Vlade o dodatnih milijun eura humanitarne pomoći Palestini - istaknuo je.  

Vlada donosi i odluku o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te prijedlog programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2025. godinu. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025