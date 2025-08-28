Plenković o drami u Benkovcu: Treba poštivati umjetničke slobode, nasilje nije prihvatljivo

Premijer Andrej Plenković na redovitoj sjednici je komentirao događaje u Benkovcu i Šibeniku te prosvjede branitelja protiv dva festivala Nosi se i Fališ.

PRATITE UŽIVO:

- Pozivamo sve na smirenje tenzija, treba poštivati umjetničke slobode. Bilo koji oblik verbalnog i drugog nasilja nam je neprihvatljiv. Policija je reagirala sukladno zakonu. Daje cjelovitu sliku zbivanja. I sami organizatori su priznali da su pretjerali u provokacijama. Ja sam dobio jedno pismo branitelja iz Benkovca. Razumijem ih, da su pogođeni, da se narušava dignitet Domovinskog rata kojeg ćemo uvijek štititi. Hrvatska se izborila za slobodu koja je svakom pojedincu zajamčena, nikome se ne može nametati što će pisati, što će govoriti, a ne daj bože što će misliti. Sloboda svima, sloboda umjetničkom izražavanju, ali tu su i branitelji koji su najviše učinili za hrvatsku slobodu - poručio je premijer.

Na početku sjednice Vlade premijer se osvrnuo na BDP i rast od 3,4 posto u odnosu u na isti period lani.

- To je 18. kvartal za redom rasta hrvatskog gospodarstva. Javnost treba osvijestiti da je hrvatski BDP dvostruko viši od prosjeka EU-a i da je među tri najveća rasta gospodarstva u Europskoj uniji - poručio je dodajući kako je cilj da gospodarski rast osjete svi građani i svako kućanstvo, da budu veće plaće i mirovine.

- A propos mirovina, aktualna vrijednost mirovina povećava se za 6,48 posto. To je treća najveća stopa usklađivanja od 1999. godine. Veće mirovine će biti isplaćene u rujnu za kolovoz, s razlikom za srpanj. Uvest ćemo od kraja godine i godišnji dodatak na mirovinu koji će se isplatiti u prosincu, a do kraja godine će prosječna sveukupna mirovina premašiti 700 eura, sada je 648 eura - istaknuo je Plenković.

Cilj je da prosječna mirovina do kraja mandata Vlade bude 800 eura i na temelju procjena i propisa, taj cilj će biti ostvaren.

Osvrnuo se i na obilježavanje europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima.

- Osuđujemo napad Rusije na Kijev noćas. Upućujemo sućut obiteljima ozlijeđenih i ubijenih. Po prvi put je oštećena i zgrada EU-a. Mirovini proces ne bi smio završiti na štetu Ukrajine i mi kao Hrvatska to ističemo i dalje - rekao je premijer.

Kad je riječ o Palestini, rekao je da se treba postići prekid vatre.

- Nova odluka je na sjednici Vlade o dodatnih milijun eura humanitarne pomoći Palestini - istaknuo je.

Vlada donosi i odluku o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te prijedlog programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2025. godinu.

