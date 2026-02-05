Obavijesti

DIREKTOR MULJATOR

Direktor prodao auto i zadržao novac, uzimao eure i sa računa tvrtke. Šteta 100.000 eura

Piše Iva Tomas,
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Sumnja se i da je osumnjičeni od siječnja 2022. do prosinca 2024. godine vodio poslovne knjige tvrtke tako što je otežao preglednost poslovanja i imovinskog stanja trgovačkog društva

Admiral

Policija je dovršila istragu nad osumnjičenim muškarcem (54), direktorom trgovačkog društva, zbog sumnje da je zlouporabio položaj, da je novac od firminog prodanog auta zadržao za sebe te počinio utaju poreza, piše PU koprivničko-križevačka.

Direktor je trgovačkog društva s područja Koprivničko-križevačke županije, a sumnja se da je od travnja 2022. do svibnja 2024. s računa trgovačkog društva u više navrata podigao novčana sredstva, koja nisu utrošena u poslovne svrhe. Sumnja se i da je u prosincu 2024. vozilo u vlasništvu trgovačkog društva prodao fizičkoj osobi, a onda novac od prodaje zadržao za sebe. Tako je oštetio trgovačko društvo za više od 100.000 eura.

Sumnja se da od svibnja do prosinca 2022. godine nije izdavao račune za predujmove primljene od drugog trgovačkog društva na temelju sklopljenog ugovora o kupovini za nabavu robe. Nije iskazao niti platio obvezu poreza na dodanu vrijednost, čime je oštetio državni proračun Republike Hrvatske za 7.897,00 eura.  

Sumnja se i da je osumnjičeni od siječnja 2022. do prosinca 2024. godine vodio poslovne knjige tvrtke tako što je otežao preglednost poslovanja i imovinskog stanja trgovačkog društva.

Protiv njega će podnijeti  posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinio navedena kaznena djela.    

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
