Zovi dilera: Mladić iz Zagreba taksijem slao ruksak pun trave
Zagrebačka policija je u suradnji s varaždinskom policijom provela istragu nad mladićem (22) zbog sumnje da je preprodavao drogu. S ciljem proizvodnje i preprodaje, na za sada neutvrđeni način nabavljao je veće količine konoplje tipa droga, koju je potom skrivao i vagao u obiteljskoj kući i drugim prostorijama na području Novog Zagreba, piše PU zagrebačka.
Pripremljenu drogu je dalje preprodavao. Sumnja se da je 22-godišnjak prethodno dogovorio prodaju na području Varaždina, a onda je 2. veljače preko mobilne aplikacije za prijevoz rezervirao taxi i vozača, koji mu je prevezao ruksak na područje Varaždina. Na benzinskoj postaji bila je policija u redovnom obilasku, kada su uočili vozača tog dana u popodnevnim satima. U ruksaku su mu pronašli 457 grama konoplje.
Idući dan policija je obavila pretragu kuće, objekata i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni u Novom Zagrebu. Pronašli su 85 grama konoplje, dvije vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenog su uz kaznenu prijavu predali pritvorskom nadzorniku.
