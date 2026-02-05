Obavijesti

News

Komentari 1
TO NIJE SVE

Zovi dilera: Mladić iz Zagreba taksijem slao ruksak pun trave

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Zovi dilera: Mladić iz Zagreba taksijem slao ruksak pun trave
3
Foto: PU zagrebačka

Pretragom stana i drugih prostorija pronašli su 85 grama konoplje, dvije vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Admiral

Zagrebačka policija je u suradnji s varaždinskom policijom provela istragu nad mladićem (22) zbog sumnje da je preprodavao drogu. S ciljem proizvodnje i preprodaje, na za sada neutvrđeni način nabavljao je veće količine konoplje tipa droga, koju je potom skrivao i vagao u obiteljskoj kući i drugim prostorijama na području Novog Zagreba, piše PU zagrebačka.

EMOTIVAN VIDEO Slavna voditeljica u suzama moli otmičare: 'Spremni smo za razgovor, vratite mi mamu'
Slavna voditeljica u suzama moli otmičare: 'Spremni smo za razgovor, vratite mi mamu'
Foto: PU zagrebačka

Pripremljenu drogu je dalje preprodavao. Sumnja se da je 22-godišnjak prethodno dogovorio prodaju na području Varaždina, a onda je 2. veljače preko mobilne aplikacije za prijevoz rezervirao taxi i vozača, koji mu je prevezao ruksak na područje Varaždina. Na benzinskoj postaji bila je policija u redovnom obilasku, kada su uočili vozača tog dana u popodnevnim satima. U ruksaku su mu pronašli 457 grama konoplje.

UKRALI NOVAC Policija razriješila pljačku pošte kraj Zagreba. Uhitili vozača koji 'snimao' taksijem, dvojicu traže
Policija razriješila pljačku pošte kraj Zagreba. Uhitili vozača koji 'snimao' taksijem, dvojicu traže
Foto: PU zagrebačka

Idući dan policija je obavila pretragu kuće, objekata i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni u Novom Zagrebu. Pronašli su 85 grama konoplje, dvije vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenog su uz kaznenu prijavu predali pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
Ivo Josipović je producent Thompsonove Bojne Čavoglave. Ali to nije bivši predsjednik...
ŠIRENJE LAŽNIH VIJESTI

Ivo Josipović je producent Thompsonove Bojne Čavoglave. Ali to nije bivši predsjednik...

Skalinada je produkcijska kuća pokojnog Zdenka Runjića, a danas je vode njegova djeca. Njegov bliski suradnik je bio Ivo Josipović, ali ne bivši predsjednik. Evo o kome se točno radi i kako su Josipovići povezani
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026