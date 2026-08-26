DIRH u 5.312 nadzora utvrdio brojne povrede kontroliranih cijena u trgovinama

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) provela je 5.312 nadzora u sektoru trgovine na malo u kojima su utvrđene brojne povrede vladinih odluka o kontroli cijena određenih proizvoda, njihovog isticanja i objavi cjenika.

DIRH je priopćio u utorak da je od 7. veljače 2025. godine do 21. kolovoza 2026. u 1.327 nadzora utvrdio povrede vladine Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo,.

Od toga, za 4.905 artikala trgovci nisu istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku koja jamči pravovremenu obaviještenost potrošača da se radi o proizvodu s kontroliranom najvišom cijenom.

DIRH je naveo i da je 461 artikal prodavan iznad najviše dopuštene cijene, odnosno u neskladu s navedenom odlukom.

Za 1.045 kategorija proizvoda iz propisanih kategorija utvrđeno je da trgovci nisu odredili cijenu do najviše dopuštene razine, iako su ih nudili na prodaju.

Inspekcijama je utvrđeno i 369 povreda vezanih uz neisticanje plakata s popisom proizvoda i pripadajućim ograničenim cijenama te uz osiguranje zasebnih dijelova trgovine za njihovu prodaju, ako je riječ o dućanima većima od 400 četvornih metara.

Pored toga, tržišni inspektori su utvrdili da u 212 trgovina nisu bile istaknute dodatne cijene za 2.043 kontrolirana proizvoda.

Provedenim nadzorima utvrđeno je i da 14 trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te Cash&Carry nisu ispunila sve obveze u vezi s objavom cjenika na mrežnim stranicama, dok su pojedini inspekcijski nadzori u tijeku.

Tržišna inspekcija, navedeno je u priopćenju državnog inspektorata, poduzet će propisane prekršajne mjere za utvrđene prekršaje.