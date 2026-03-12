Obavijesti

POSLJEDNJI LET

Dirljiv oproštaj u zračnoj luci: Stjuardesa Ljubica otišla u mirovinu nakon 30 godina rada

Ljubica Miličić Vranešević u nacionalnoj aviokompaniji radila je od 1991. godine, a kolege su je dočekale i ispratile nakon njezina posljednjeg izlaska iz zrakoplova

Nacionalna aviokompanija Croatia Airlines na svojoj je službenoj Facebook stranici objavila emotivnu poruku povodom odlaska u mirovinu dugogodišnje članice kabinskog osoblja Ljubice Miličić Vranešević, koja je u kompaniji radila još od 1991. godine.

Uz objavu je podijeljen i video koji prikazuje njezin izlazak iz zrakoplova nakon posljednjeg leta. Na izlazu su je dočekali kolege i kolegice koji su joj čestitali i srdačno se oprostili, stvarajući posebno emotivnu atmosferu na kraju njezine dugogodišnje karijere.

- Nakon više od tri desetljeća predanog rada, naša draga kolegica Ljubica Miličić Vranešević odlazi u zasluženu mirovinu. Svoj profesionalni put u Croatia Airlinesu započela je 1991. godine, kao voditelj kabinske posade i instruktor te je kao prvi voditelj školovanja postavila ključne temelje i standarde za obuku budućih generacija - poručili su iz kompanije.

Dodali su i kako je tijekom godina ostavila snažan trag među kolegama i putnicima zahvaljujući profesionalnosti, smirenosti i toplini te osmijehu po kojem je mnogi pamte.

- Hvala joj na svemu što je dala našoj kompaniji, na svakom letu, podršci kolegama i primjeru koji je ostavila generacijama kabinskog osoblja. Želimo joj puno zdravlja, radosti, novih putovanja i vremena za sve ono što je veseli u ovom novom životnom poglavlju. Sretna i mirna mirovina - napisali su iz Croatia Airlinesa.

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija i komentara korisnika koji su se pridružili čestitkama i lijepim željama.

- Takvih lijepih vijesti zaista nam svima treba... Sretno gospođi u zasluženoj mirovini.

- Krasna žena, meni je bila na ispitnom letu. Sretno u mirovini. 

