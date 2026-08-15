Korčulanski vatrogasci uz fotografije su kratko poručili da i dalje aktivno sudjeluju u gašenju požara na Pelješcu te izrazili nadu u mirnu noć
Čovjek velikog srca
Dirljiva scena s Pelješca: Vatrogasac usred borbe s požarom napojio kornjaču
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Dok se vatrogasci na Pelješcu satima bore s velikim požarom, među fotografijama s terena pojavila se i jedna posebno dirljiva. Jedan je vatrogasac fotografiran kako je vodom iz bočice napojio kornjaču.
Fotografiju su objavili Vatrogasci Korčula, koji sudjeluju u gašenju velikog požara na Pelješcu.
Dok oko njih traje borba s vatrenom stihijom, iscrpljeni vatrogasac pronašao je trenutak za pomoć životinji koja se našla usred opožarenog područja.
Korčulanski vatrogasci uz fotografije su kratko poručili da i dalje aktivno sudjeluju u gašenju požara na Pelješcu te izrazili nadu u mirnu noć.
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