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Dirljiva scena s Pelješca: Vatrogasac usred borbe s požarom napojio kornjaču

Piše 24sata,
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Dirljiva scena s Pelješca: Vatrogasac usred borbe s požarom napojio kornjaču
Foto: Vatrogasci Korčula
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Korčulanski vatrogasci uz fotografije su kratko poručili da i dalje aktivno sudjeluju u gašenju požara na Pelješcu te izrazili nadu u mirnu noć

Dok se vatrogasci na Pelješcu satima bore s velikim požarom, među fotografijama s terena pojavila se i jedna posebno dirljiva. Jedan je vatrogasac fotografiran kako je vodom iz bočice napojio kornjaču.

Fotografiju su objavili Vatrogasci Korčula, koji sudjeluju u gašenju velikog požara na Pelješcu.

Dok oko njih traje borba s vatrenom stihijom, iscrpljeni vatrogasac pronašao je trenutak za pomoć životinji koja se našla usred opožarenog područja.

Korčulanski vatrogasci uz fotografije su kratko poručili da i dalje aktivno sudjeluju u gašenju požara na Pelješcu te izrazili nadu u mirnu noć.

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