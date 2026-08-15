Dirljiva scena s Pelješca: Vatrogasac usred borbe s požarom napojio kornjaču

Dok se vatrogasci na Pelješcu satima bore s velikim požarom, među fotografijama s terena pojavila se i jedna posebno dirljiva. Jedan je vatrogasac fotografiran kako je vodom iz bočice napojio kornjaču.

Fotografiju su objavili Vatrogasci Korčula, koji sudjeluju u gašenju velikog požara na Pelješcu.

Dok oko njih traje borba s vatrenom stihijom, iscrpljeni vatrogasac pronašao je trenutak za pomoć životinji koja se našla usred opožarenog područja.

Korčulanski vatrogasci uz fotografije su kratko poručili da i dalje aktivno sudjeluju u gašenju požara na Pelješcu te izrazili nadu u mirnu noć.