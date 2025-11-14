Dirljivom porukom na zidu prisjetili se Mislava Bage: Kad pomislim na novinarstvo...

Ove godine u Zagrebu je na rasporedu 30. Smotra Sveučilišta, a kao i prethodnih godina, maturanti, učenici, ali i svi zainteresirani mogu se informirati o studijskim programima i upisnim uvjetima, mjestima za zapošljavanje i drugim informacijama o studiranju u gradu.

Na zidu štanda Fakulteta političkih znanosti posjetitelji imaju priliku napisati što za njih znači novinarstvo, politologija i odnosi s javnošću.

Redom se iščitaju poruke o cenzuri, radiju, televiziji, propagandi i sličnim izrazima. Ipak, jedno ime posebno se istaknulo, a to je ono Mislava Bage, novinara koji je preminuo 18. kolovoza 2022.

Foto: Čitatelj 24sata

Naš prerano preminuli televizijski novinar i dalje je inspiracija mnogima, čak i onima koji još nisu niti kročili u svijet novinarstva. Smotra sveučilišta traje još samo u subotu, od 10 do 19 sati na Zagrebačkom velesajmu.