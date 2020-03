'Dirnuli su me stariji, oni su spremni doslovno se žrtvovati'

Prema posljednjim statistikama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, u Austriji se trenutno testiralo 15.613, 2.388 je pozitivno, a šestero je ljudi umrlo od posljedica zaraze korona virusom.

Sunčan proljetni dan i 18 stupnjeva Celzijevih teško su mogli zadržati stanovnike Beča u samoizolaciji. Biciklisti i roditelji s djecom koji su pustili mališane da se zabavljaju na asfaltu jer su sva dječja i sportska igrališta zatvorena. Neki solo, a neki u paru vježbali su i trčali po gradu ili se u tim aktivnostima zadržavali na travnjaku.

Snalažljivi pojedinci su vježbali jogu skriveni između uredno podšišanih grmova u centru grada. Ukoliko ste poželjeli pročitati knjigu ležeći na travi, možete na to zaboraviti. Jučer je policija upozorila djevojku koja je radila selfie s trešnjom u cvatu i predložila joj da se slika u vlastita četiri zida jer fotografiranje ne spada u kratke izlaske da bi se udahnuo svježi zrak.

Sve su to aktivnosti koje su postrojile više od 1.000 policajaca u patrolu gradom jer boravak van vlastita četiri zida dozvoljen je samo za odlazak u nabavku namirnica ili pružanje pomoći.

Iz policijskog auta se putem razglasa se emitira upozorenje o zabrani zadržavanja na javim površinama te držanju razmaka od 1 metra između osoba. Čudno je bilo gledati ljude kako razgovaraju prilikom susreta na velikoj udaljenosti. Svi koji ne poštuju pravila biti će novčano kažnjeni. U Beču je od utorka do danas policija izdala 550 kazni dok u cijeloj Austriji njih 1.200.

Čitava situacija je bila toliko morbidna da me podsjetila na znanstvenofantastični film The Hunger Games. Onda se još kao šlag na kraju bečkog melangea preko pješačkog prelaza prevezao policajac na motociklu.

Kupovina namirnica pod pritiskom

U samoposlugama se također držanje razmaka podrazumijeva. Priznajem, osjećaj je čudan. Hodate, netko hoda dva metra iza vas. Stanete, ta osoba isto stane. Onda gledate po policama koji ćete proizvod uzeti dok ona strpljivo čeka. Ja sam na tom mjesto počela tražiti sve moguće načine za zaobilazak. Znate li koliko je stresno kupovati pod pritiskom?

Na blagajni stoje upozorenja da trebate stajati u redu s minimalno 1,5 metar udaljenosti, a zaposlenici, uključujući i blagajnika, rade u rukavicama. Također se inzistira na kartičnom plaćanju.

Primjeti se nedostatak pojedinih artikala. Sapuna na policama gotovo da i nema. Tjestenina je rasprodana, a toaletni papir se može pronaći u malom izboru tržišnih marki. Sredstava za dezinfekciju nema, a opustošena su i sredstva za pranje stakla.

Građani ne koriste javni prijevoz pa tramvaji i busevi voze prazni, a auta na cesti gotovo da i nema. Gurtelom prometuje samo nekoliko vozila, a svi se oslanjaju isključivo na bicikle i pješačenje kako bi mogli kontrolirati udaljenost.

Jučer se povela rasprava o tome kako se u Austriji vidi disciplina stanovništva. Naravno, meni nije bilo jasno zašto nitko ne preispituje vladu nego je svi slijepo slijede i slušaju, zašto upute slijede kao naredbe. Odgovor je bio jasan, a to je taj da u Austriji ljudi vjeruju državnom aparatu i to iz razloga što ih nije iznevjerio kada je egzistencija u pitanju. Ljudi u Hrvatskoj se ne oslanjaju na vladajuće, građani ne uživaju njihovo povjerenje. Koliko će zapravo ljudi u takvoj zemlji gdje ne postoji povjerenje poslušati regulative kada se sami moraju pobrinuti za svoju egzistenciju?

Drugo pitanje je bila stvarna statistika o pozitivnima na korona virus jer se u zemljama slabijeg ekonomskog statusa i manje ljudi testira. Nema se za testove. Koja je zapravo stvarna situacija Hrvatske?

Ljudi su doslovno otvorili prozore za prodaju. Internetski bloom. Boom!

Kako bi smanjili gubitke restorani i ugostiteljski objekti su u Austriji počeli tražiti alternativu za pokrivanje gubitaka pa su tako neki ugostiteljski objekti od potpunog zatvaranja došli do ideje prodaje hrane kroz prozor za take away ili su se okrenuli internetskim narudžbama. Ukoliko se odlučite za take away pri narudžbi i preuzimanju hrane mogli bi proći kroz jedinstven ritual dezinfekcije ruku koji se nudi na licu mjesta. Unatoč tome što ne sjedite unutar restorana cijene hrane i pića za ponijeti nisu snižene. No, nije niti da se ljudi tuku za mjesto u redu. Nema nikoga što pokazuje kako se ipak boje dobiti hranu iz treće ruke.

U kriznim situacijama ljudi su kreativni i domišljati. Kakve će izume korona donijeti tek nam je za vidjeti.

Razgovarala sam s nekoliko starijih ljudi, tzv. ranjivom skupinom koji su se izjasnili kako su, s naglaskom na prirodnu selekciju, spremni žrtvovati svoj život kako bi se izbjegle posljedice na buduće generacije. To me podsjetilo na djetinjstvo kada sam boraveći na Velebitu gledala s prozora vukove i srne koji bi se okupili na livadi s vodom podno kuće.

Vukovi bi zauzeli desnu stranu livade, a srne lijevu. Čopor bi ih danima odmjeravao. Srne su bile nepomične. Onda se u jednom trenutku čopor zatrčao prema srnama. One su naravno krenule u bijeg, osim jedne. Ona je instinktivno krenula u trk s drugima, ali je usporila i predala se. Vukovi su također dobro znali na koju srnu su se zaletjeli. Kao da se danima odvijao pregovor između srna i vukova koji su se trebali nahraniti. Sjećam se i djeda koji je utješno govorio da je to bila stara ili bolesna srna i da je priroda ta koja orkestrira selekciju, a da smo mi ljudi samo dio tog sustava na Zemlji. Nekoliko godina kasnije dao mi je knjigu s Grčkom mitologijom i rekao: Sada je vrijeme da se igraš Bogova!

Jako me dirnulo kada sam slušala starije i bolesne, one koje trenutno štitimo, kako pristupaju ovoj situaciji te kako su spremni biti kolateralna žrtva.

Talijani su inače prema statistikama jedna od zemalja sa većinski starim stanovništvom. Na 20 milijuna osoba starijih od 55 godina korona virus je ugasio 4.032 života. Hrvatska također nema mladu populaciju, 34 % ih je starije od 55 godina.

Od korone je sveukupno do sada umrlo 11.186 ljudi, a oboljelo je 266 tisuća. Od svinjske gripe 2009. godine zaraženo je između 700 milijuna i 1.4 milijardi ljudi, a umrlo ih je između 150 i 575 tisuća.

Emocija kao kompas

Ljudi su skloni tome da postupke i odluke koji se odražavaju na veće skupine donose prema vlastitim interesima. U ovom slučaju promatrala sam profesionalku koja je svoj posao radila panično izvještavajući i lobirajući za uvod karantene i obustavu čitave ekonomije samo zato jer ima bolesnu majku. Najveći neprijatelj u donošenju trezvenih odluka je emocija. No, koliko su ljudi u kriznim situacijama spremni misliti hladnom glavom i ostati nepristrani te vidjeti širu sliku tek će se reflektirati. Postoji li uopće stručnjaci za krizne situacije u Hrvatskoj? Gdje su se školovali i koliko su zemalja prošli kako bi mogli imati širu sliku u krizi globalne epidemije?

