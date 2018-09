Diskriminirali ga: Sud kaže da gay profesoru plate 40.000 kn

Dr. sc. Dario Krešić, bivši asistent na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike, još je prije 8 godina podnio tužbu protiv svog poslodavca zbog diskriminacije na radnom mjestu spolnom orijentacijom, a najnovijom presudom varaždinski Općinski sud mu je dodijelio odštetu od 40 tisuća kuna.

U srpnju 2012. godine isti je sud presudom potvrdio da se Krešića na radnom mjestu diskriminira na osnovu spolne orijentacije i bila je to prva takva presuda nekog suda u Hrvatskoj.

Potom je Krešić zatražio naknadu štete zbog svega proživljenog na poslu u iznosu od 250 tisuća kuna, no najprije mu je presudom iz 2015. godine bilo dosuđeno 75, a zadnjom presudom iznos mu je smanjen na svega 40 tisuća kuna. Novac bi mu trebao platiti varaždinski Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu gdje je Krešić radio do 2013. godine, a potom dao izvanredni otkaz i zaposlio se u Njemačkoj. Vrlo brzo po zaposlenju na FOI-u je primijetio da ga se diskriminira jer je homoseksualac što on nikada nije tajio, te da ga se onemogućava u napredovanju pa mu je kvaliteta života bila narušena.

- Zaposlio sam se mjesec i pol dana prije nego što sam doktorirao u Njemačkoj i tada su mi obećali da ću, kada steknem zakonske uvjete, napredovati u zvanje docenta. Kad sam u rujnu prošle godine ispunio te uvjete, obavijestio sam o tome prodekana i tajnicu fakulteta koji su obećali da će od Sveučilišta zatražiti suglasnost za otvaranje radnog mjesta te da procedura traje 3 mjeseca. Dva mjeseca poslije, profesor i moj nadređeni Željko Hutinski pred više mi je ljudi dobacivao da trebam upotrebljavati kondome da ne dobijem sidu, a već je prije kolega Božidar Kliček parodirao moj glas kao ženskast. Angažirao sam stoga odvjetnika koji je poslao dopis dekanu Tihomiru Hunjaku da ga upozori na njihovo ponašanje i otad počinje blokiranje mog napredovanja - ispričao nam je tada na samom početku, još prije podizanja tužbe Dario Krešić. U to je vrijeme razgovarao i s upravom fakulteta.

- Objasnili su mi da nema radnih mjesta zbog krize, a zatim da ne znaju što bih na fakultetu trebao raditi. Čak sam sedam dopisa poslao upravi i u njima se raspitujem u kojoj je fazi moje napredovanje, ali ni na jedan nisu odgovorili. Javio sam se i u Rektorat, no i oni nisu odgovorili. Obratio sam se i sindikatu znanosti koji je zatražio očitovanje dekana Hunjaka, ali i oni su ostali bez odgovora. Raspisan je natječaj za 3 nova radna mjesta na koja sam se javio, ali su uvjeti bili prilagođeni drugim kandidatima - rekao je tada Krešić.

Nakon što mu je zbog nepravednog suđenja u prvom postupku, odbijen veći dio tužbenog zahtjeva, Krešić se obratio tužbom i Ustavnom sudu. U tužbi je istaknuo da nije pravedno da mu se dosuđuje tako niska odšteta, a koja smatra, ionako neće spriječiti FOI da i dalje diskriminira svoje zaposlenike. Za očekivati je da će i na ovu posljednju presudu Krešićev odvjetnik uložiti žalbu.