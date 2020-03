Divjak: Idioti su pokrenuli hakerski napad, rješavamo sve

Ministrica Blaženka Divjak u ponedjeljak je u obilasku zagrebačke OŠ Jabukovac potvrdila da je Carnet pod kibernetičkim napadom, te da je sve prijavljeno policiji. Napad traje još od petka, ali je jutros sve kulminiralo.

- Ne želim koristiti grube riječi, neprimjerene za školu, ali evo, ima i ovakvih neodgovornih pojedinaca u ovoj situaciji kad svi moramo pokazati solidarnost. Sve se rješava, u pomoć su nam pritekli svi naši partneri, te se situacija već počela popravljati. Nije dobro to što postoje neodgovorni pojedinci, ovdje konkretno pojedinici koji doslovno s devijantnim i idiotskim ponašanjem rade probleme, u tijeku je kibernetički napad na Srce i Carnet - kazala je Divjak.

Kako je izvijestila, danas će još trajati podjela opreme. Nastavnici nisu ugroženi, njihov dolazak na posao je odluka Nacionalnog stožera, te moramo svi biti odgovorni i disciplinirani, istaknula je.

- Do srijede ćemo doći do 400.000 korisničkih računa, koliko ima učenika u višim razredima i nastavnika. Što se tiče materijala za virtualne učionice, napravljeno ih je dosta da pokrijemo prvi tjedan, a pozivamo i dalje učitelje, te ostale koji imaju svoje materijale da ih plasiraju. Trebat će nam tristotinjak digitalnih materijala, ako ne i više, ovisno o rasporedu. Ubrzano se spremamo za idući tjedan, tako da ćemo skupiti dva tjedna, no situacija se razvija ubrzano i mijenja se iz sata u sat, pa bi sve to moglo biti i duže - istaknula je.

Najviše problema s opremom u Zagrebu

Kako je kazala, problema s podjelom opreme učenicima bilo je najviše u Zagrebu, te je istaknula kako su školski tableti školama isporučeni već početkom godine, te da su trebali biti podijeljeni.

- Očekujem odgovornost i disciplinu. Postoji što treba napraviti i to treba napraviti u zadanim rokovima. Vidite da se situacija ubrzano mijenja i ne očekujemo da nam bude bolje, već da u sljedećih tjedan, dva, tri imamo dodatne mjere. Stoga treba sve napraviti da bude na vrijeme - kazala je.

Što se tiče pokrivenosti signala, istaknula je kako je zbog problema uz online nastavu pripremljen i "bakcup", televizijski program, te će se svi materijali stavljati na YouTube.

Raspored državne mature neće se mijenjati, a televizijski program podređen je upravo maturantima, kako bi bili spremni za esej iz Hrvatskog jezika koji će biti 16. svibnja.

- Nema razloga da bilo što mijenjamo, u ova dva tjedna digli smo sustav, što je bez presedana, za to su potrebne puno duže pripreme, barem dvije godine, a ne dva tjedna. Mi pripadamo u najspreminije države što se tiče suočavanja s koronavirusom, u obrazovanju. Čini se da nam iskustvo iz Domovinskog rata, gdje smo ostvarili opću mobilizaciju i pobijedili, sigurno da nam je to ostavilo pozitivan trag, da i ovo krizno vrijeme prođemo i završimo ovu školsku godinu - istaknula je.

'Ovo zahtijeva izvanredne napore'

Na pitanje je li i ovaj obilazak škole neodgovorno ponašanje, te zašto su nastavnici prisiljeni dolaziti u škole te se izlagati riziku zbog epidemije, ministrica je istaknula kako su poduzete sve mjere prema uputama Nacionalnog stožera, te sadašnje upute diktiraju dolazak svih na radna mjesta.

- Poruka je nastavnicima da ovo izvanredno stanje koje zahtijeva izvanredne napore. Poruka je da trebaju biti u školi, upute Civilnog stožera još uvijek su na snazi i nema potrebe za bilo kojim drugim mjerama osim da se radi i bude na radnom mjestu, uz higijenske mjere. No u prvo vrijeme je dobro da se u školi proces ustabilili, koristi oprema i podrška, a da ravnatelji onda naprave planove što se od opreme može koristiti kod kuće. Ne očekuje se da se bude u školi osam sati, nego prema planu ravnatelja, a poslije ćemo vidjeti kako dalje - zaključila je.