'Mama, ne shvaćam zašto ta Vlada ne da učiteljima što žele'

Štrajk je ušao u novu fazu. Sve škole u Hrvatskoj štrajkaju svaki dan dok Vlada ne ispuni zahtjeve sindikata. Djeca ostaju kod kuće i postavlja se pitanje kako roditelji reagiraju na novi razvoj situacije. Ako je suditi po odazivu na društvenim mrežama, veliki dio njih podržava učitelje.

U subotu je na Facebooku osvanula i javna grupa preko koje je očigledno da većina roditelja pruža podršku nastavnicima. Grupa je kreirana 16. studenoga i u manje od tri dana je prikupila više od trideset i četiri tisuće članova.

'Ne može jedan nastavnik imati manji koeficijent na plaću od ovog mora uhljeba'

Grupu je osnovao Saša Pavlić iz Rijeke. Možda ga se sjećate. On je prošle godine dopješačio iz Zagreba do Rijeke s križem na ramenima, frustriran jer je Vlada odlučila potrošiti milijarde kuna za nabavu borbenih aviona, dok su istovremeno tvrdili kako ne mogu iznaći novac za teško bolesnu djecu. Među administratorima grupe su i aktivistica Sanja Grozdanov (Udruga CeKaDe, "Moje mjesto pod suncem") te novinarka Maja Sever.

- Sasvim spontano je krenulo. Ljudima je trebala podrška da znaju da nisu sami u ovome. Motivacija je sljedeća: Prvo, moj mali ide već tri mjeseca u školu, a još nije dobio sve knjige. U sedmom mjesecu smo ih naručili. Njegova razrednica nema udžbenik iz matematike. On nema fiziku, nema informatiku, neće je ni dobiti najvjerojatnije. Ištampali su koliko su mislili da treba i to je to - kaže nam Saša.

- Premijer je rekao da se štrajkom stvara loša atmosfera među roditeljima. Ja je nisam osjetio, svi mi roditelji ovdje smo jednoglasno dali podršku pa sam htio provjeriti je li premijerova izjava stoji. Pokazalo se da ne stoji. Ako nije dovoljno ovih 36 tisuća članova grupe, ne znam što bi bilo dovoljno - smatra Pavlić i dodaje da je naišao na odobravanje roditelja.

- Roditelji većinom podržavaju učitelje. Neki imaju dvojbe, pogotovo oko maturanata, a ja sam predložio ako se štrajk produži, da se maturantima nastava održava - kaže nam Saša.

- Drago mi je što je napokon netko nekome dao podršku. Ne radi se o situaciji da se frakcije bore za nešto, svi su ujedinili zato što su ti ljudi u pravu. Ne može jedan nastavnik imati manji koeficijent na plaću od ovog mora uhljeba koji su se pozapošljavali po državnim firmama. Sve je manje ljudi u Hrvatskoj, a u općinama ima sve više zaposlenih. Kako to? - pita se Saša.

- Šokiran sam odazivom. Napomenuli smo, grupa je afirmativna i pozitivna. Smatramo da se ovi zahtjevi trebaju ispuniti i da ti ljudi trebaju dobiti poštovanje koje zaslužuju. Ti ljudi provode više vremena s našom djecom nego mi - kazao nam je Saša Pavlić.

Grupa čiji se broj članova iz sata u sat povećava ima već mnoštvo objava i poruka podrške. Ima i poruka učenika.

'Škola nas priprema za život, idemo u školu kako bismo postali netko i nešto. Nitko se nije rodio pametan, čak ni oni koji su "svakom loncu poklopac" i "najpametniji" kad je riječ o štrajku. Profesori su ti koji nam prenose svoje znanje, uče nas kako da se borimo za sebe i ne odustajemo u svojim naumima. Trenutno pred njima stoji jedan veliki ispit, pokazati primjerom kako ne odustajati. I zasad se dobro drže! Ne vrti se svijet oko nas učenika. Možda profesori jesu tu zbog nas, ali to definitivno ne znači zanemarivati sebe i svoju ljudskost. Ne traže puno, samo da se zna ( sigurno ste čuli za onu "vrhunac svojeg znanja imaš u 4.srednje i nikad u životu nećeš toliko znati kao maturant", e pa onda vjerujte kad jedan maturant kaže da profesori ne traže puno). I što ako mi izgubimo par dana ili ne naučimo gradivo do kraja? Nema veze, nadoknadit ćemo mi to nekako, ako se ja kao maturant gimnazije ne brinem, ne biste se niti vi trebali brinuti za mene i moje vršnjake. Doći će druge generacije koje će, ako ništa drugo, barem znati da su sr njihovi profesori borili za nešto i nisu odustajali, iako su ih mnogi tjerali da naprave upravo suprotno. Mene su naučili kako se uvijek trebam boriti za sebe, iako možda trenutno e vidim kraj toj borbi, ali doći će taj kraj, i bome će biti sladak i pravedan.Nadam se da će ova poruka ohrabriti one kojima je potpora potrebna, i učenici su uz vas!', ispisala je poruku podrške i jedna učenica.

'Podrška! Vlada kaže da se nema za školstvo u Hrvatskoj... Za nas u Hrvatskoj se nema, ali ima za HVO, za mostarsku bolnicu, za crkvu, za Agrokor, za helikoptere, za avione, za lažne branitelje itd., itd...Dok druge zemlje (Rumunjska, Bugarska...) dižu plaće i po 30% jer je to i najbolja demografska mjera, u Hrvatskoj ljudi jedva preživljavaju. Penzioneri kopaju po kontejnerima, mladi bježe van iz ove zemlje bez perspektive, lopovluk i nepotizam prevladavaju. Lažne diplome, lažni branitelji...Znanje se ne cijeni, obrazovanje se ne cijeni (sa neobrazovanim narodom je lakše manipulirati)...I zato mi je neizmjerno drago da ste se vi pojavili i da se borite za svoja prava. i ne samo za svoja, zapravo se borite za sve nas... i ustrajte do kraja, imate podršku svih građana Hrvatske koji žele dobro ovoj državi, jer država smo MI, a ne ONI i treba im to već jednom netko GLASNO REĆI....i zato PODRŠKA!!!', napisao je jedan član grupe.

'Nisam roditelj, učitelj, nastavnik ni profesor. Ali sam uz Vas, hrabre ljude koji ne odustajete' i 'Nisam ni roditelj, a ni profesor, ali sam bivša učenica i studentica i podržavam štrajk. Podržavam ga zato što većina profesora, učitelja, nastavnika i svih ljudi koji su dio našeg obrazovanja su puno više od onoga što se misli da jesu. Svaka ona jadna teta čistačica koja je svaki dan maltretirana od strane učenika, jer eto žena radi svoj posao, zaslužuje bolje...', još su neki od komentara.

'Kao roditelj školaraca, profesor, suprug profesorice u srednjoj školi i kao ravnatelj Gimnazije podržavam štrajk i ustrajnost u štrajku! Štrajk je najveći odraz slobode i demokracije i ako su svima puna usta toga onda baš sad ne treba odustati, jer je sazrjelo vrijeme da se glas čuje do onih koji namjerno ne čuju!', zaključuje jedan član grupe.

Roditelji pišu Plenkoviću: Ne zanima nas od kuda ćete stvoriti novac za plaće učitelja!

Nakon najave frontalnog štrajka do ispunjenja zahtjeva učitelja, skupina roditelja okupljena u grupi ‘Za pametne ploče’ se organizirala i počela slati pisma Vladi sa zahtjevom da udovolje traženjima sindikata. Prenosimo jedno pismo:

'Poštovani predsjedniče vlade Republike Hrvatske,

Već tjednima traje štrajk učitelja i profesora u našoj zemlji.

Više od 25 godina traje kriza u ovoj zemlji. Cijelo to vrijeme su učitelji bili po strani i čekali kada će doći bolji dani kako bi konačno mogli živjeti od svog rada.

Potplaćenost učitelja je dovela do toga da škole više ne mogu pronaći učitelje i profesore matematike, biologije, kemije, fizike, a o informatici da ne govorimo. Nisu šutili godinama već desetljećima.

Iz godine u godinu nam odlaze liječnici i medicinske sestre, bolnice nam pucaju po šavovima i Vas to ne brine. Zato što Vaše dijete neće ostati bez liječnika, dok moje hoće.

Sada pomalo gubimo i učitelje. Vas ni to ne brine, jer će Vaše dijete ići u privatnu školu, dok moje neće.

Plaće učiteljima ne isplaćujete Vi, niti Vaša vlada, isplaćujem je ja i svi drugi roditelji koji svakodnevno rade kako bi zaradili novac od kojih će učitelji biti plaćeni.

Moje dijete kao i sva ostala djeca u ovoj zemlji imaju pravo na obrazovanje, a trenutno im Vi to pravo onemogućujete jer ne želite udovoljiti zahtjevima učitelja i profesora.

Ne zanima me od kuda ćete stvoriti novac za njihove plaće. Vi nudite povećanje plaće od 6,11% svim državnim i javnim službenicima iako to nisu niti tražili, a učitelju mog djeteta ne želite udovoljiti i ispuniti zahtjev. Novaca za sve imate ali samo za učitelje nemate!?

Ovim putem ZAHTJEVAM da odmah ispunite sve zahtjeve sindikata kako bi se nastava nastavila normalnim tijekom.

Zapamtite…ne zarađujete Vi moju plaću, već ja Vašu'.

