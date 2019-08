Divjak: Očekujemo i poteškoće u provedbi kurikularne reforme

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u srijedu kako je "sve što je bitno" spremno za početak provedbe kurikularne reforme, ali i kako se mogu očekivati i poteškoće u toj reformi.

"Očekujemo da će biti poteškoća, ali za to postoji potpora i učiteljima i školama i nema isprike da sve to ne krene", rekla je Divjak novinarima u Splitu gdje se, u sklopu nove turneje Škole za život, sastala s oko dvjestotinjak ravnatelja osnovnih škola s područja dalmatinskih županija.

Istaknula je da su udžbenici na putu u škole, vjeruje da će doći i oprema, pa poručuje kako "svi moramo ići prema zajedničkom cilju", a to je jednaka dostupnost kvalitetnog obrazovanja svim učenicima u Hrvatskoj.

Proces reforme je maraton

Po njenim riječima, spremno je "sve što je bitno i važno" za provedbu kurikularne reforme ali, "cijeli proces reforme nije utrka na sto metara, nego maraton za koji se treba pripremati i očekivati da povremeno dođe i do problema".

"Ali kad do problema dođe, trebamo ih zajedno rješavati, a ne reći - evo učenici bi trebali znati rješavati probleme, a mi koji smo u sustavu na prvom ćemo reći da to ne znamo," kazala je Divjak.

Ministrica drži kako je eksperimentalni program bio uspješan, 82 posto roditelja učenika koji su u njemu sudjelovali zadovoljno je njime.

Naglasila je i kako je ove godine uloženo 43 milijuna kuna samo u opremanje kabineta za biologiju, fiziku i kemiju, te kako je više od polovice škola već dobilo udžbenike.

Opetovala je kako se namjerava ograničiti broj učeničkih izostanaka koje roditelji mogu opravdati. "Kako je uveden pravilnik koji roditeljima dozvoljava, praktički neograničeno ispričavanje izostanaka djece u školi, za oko 20 posto je porastao broj opravdanih izostanaka," rekla je Divjak. Dodala je kako broj neopravdanih izostanaka "jako pada", a broj opravdanih "jako raste".