PREMLATILI DVOJICU MLADIĆA

Divljački napad ispred H2O: Prijavili četvorku, petog traže

Piše HINA,
Zagrebačka policija prijavila je četvoricu koju sumnjiči da su 8. ožujka ove godine rano ujutro, ispred noćnog kluba H2O u središtu grada, pretukli dvojicu mladića te ih nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu, dok se za petim napadačem još traga.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), osumnjičeni su oko 3,35 sati na raskrižju Runjaninove i Crnatkove ulicenajprije fizički napali 19-godišnjaka, a potom i 20-godišnjaka koji je pokušao spriječiti napad na njega. Skupina ih je, kako ističe policija, udarala nogama i šakama.

Osumnjičeni su dvojicu mladića lakše ozlijedili i na taj ih način nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj, dok je napadnutima pružena liječnička pomoć u KBC Zagreb.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policajci su protiv osumnjičenih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli posebno izvješće te ih predali pritvorskom nadzorniku.

"Kriminalističko istraživanje za još jednim počiniteljem, koji je trenutno nedostupan, se nastavlja", kažu u policiji.

