Brutalno napali mladiće ispred kluba u Zagrebu. Čitatelj tvrdi: Operirao je glavu i tu su udarali

Zagrebačka policija zaprimila je prijavu o napadu koji se dogodio u subotu ujutro, oko 3:45, na području Zagreba, ispred jednog noćnog kluba. Prema tvrdnjama čitatelja, skupina od šestorice mladića brutalno je napala jednog mladića, a potom i njegova prijatelja koji mu je pokušao pomoći. Napad je, kaže čitatelj, započeo kada je šest mladića iz zasad nepoznatog razloga nasrnulo na jednog mladića te ga pretuklo do te mjere da je izgubio svijest. Iako je ležao nepomično na tlu, napadači su ga, tvrdi, nastavili udarati nogama. Snimka prikazuje premlaćivanje, no nećemo je objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja.

U tom trenutku njegov prijatelj, koji je svjedočio događaju i vidio da mladić nepomično leži na tlu dok ga napadači nastavljaju udarati, počeo je vikati kako će pozvati policiju. Nakon toga skupina se okrenula i napala i njega.

Drugi napadnuti mladić, koji se također vidi na snimci, prijatelj je prvotno napadnutog mladića. Tvrdi da je nedavno prošao kroz tešku operaciju tumora na vratu i glavi, a posljedice zahvata bile su navodno vidljive u obliku svježih ožiljaka i rana. Tvrdi da su ga napadači tijekom napada udarali upravo u to područje.

Slučaj je prijavljen policiji, a njihov odgovor objavit ćemo kada stigne.