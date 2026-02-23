Obavijesti

News

130 KM/H JE OGRANIČENJE

Divljak je na A1 vozio čak 237 km/h. Evo koliku je kaznu dobio

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Policija

Na dionici između Benkovca i Zadra ograničenja brzine je 130 km/h

Policija je u nedjelju oko 14 sati na autocesti A1, dionice Benkovac - Zadar presretačem snimila i zaustavila 23-godišnjeg Hrvata koji je vozio čak 237 km/h. Na toj je dionici inače ograničenje 130 km/h.

- Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 660,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od mjesec dana - naveli su iz policije.

