Na dionici između Benkovca i Zadra ograničenja brzine je 130 km/h
130 KM/H JE OGRANIČENJE
Divljak je na A1 vozio čak 237 km/h. Evo koliku je kaznu dobio
Čitanje članka: < 1 min
Policija je u nedjelju oko 14 sati na autocesti A1, dionice Benkovac - Zadar presretačem snimila i zaustavila 23-godišnjeg Hrvata koji je vozio čak 237 km/h. Na toj je dionici inače ograničenje 130 km/h.
- Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 660,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od mjesec dana - naveli su iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku