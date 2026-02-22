Lažni broker je 21-godišnjaka iz Našica prevario za 5248 eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao broker, 21-godišnjaka iz okolice Našica, prevario za više od pet tisuća eura, izvijestila je policija u nedjelju.

Žrtva je prošle godine kontaktirala osobu koja je putem oglasa nudila brzu i laku zaradu te se predstavila kao broker poznate britanske brokerske kuće.

U želji za brzom zaradom i zbog lažnog prikazivanja činjenica, 21-godišnjak je mislio da ulaže u investicijske fondove te je krajem prosinca lažnom brokeru uplatio ukupno 5248 eura.

No, ubrzo je shvatio da je prevaren jer više nije mogao doći do svog novca.

Slučaj je prijavljen policiji koja traga za nepoznatim prevarantom.