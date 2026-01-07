Obavijesti

Divljak kod Garešnice vozio čak 120 km/h iznad ograničena bez vozačke! Prijeti mu i zatvor

Divljak kod Garešnice vozio čak 120 km/h iznad ograničena bez vozačke! Prijeti mu i zatvor
Policija u Garešnici je utvrdila da 19-godišnjak ne posjeduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila te da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Admiral

Kaznena prijava podnesena je protiv 19-godišnjaka koji je u noćnim satima, 16. studenoga, u Hrastovcu bez vozačke dozvole vozio 170 kilometara na sat na dionici gdje je ograničenje brzine 50 km/h, a mladiću prijeti i zatvor.

Mladić je oko 3.35 sata osobnim automobilom u dva navrata vozio brzinom od 170 kilometara na sat.

Osim što 19-godišnjak nije imao vozačku dozvolu, na vozilu su se nalazile registarske oznake koje mu ne pripadaju, a auto nije bio registriran niti osiguran.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Podnesena su i dva optužna prijedloga zbog počinjenih prometnih prekršaja, a u svakom je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

